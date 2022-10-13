США розчаровані. Чи грає Саудівська Аравія на руку Кремлю?

Після рішення ОПЕК+ про скорочення нафтвидобутку партнерство між США і Саудівською Аравією, схоже, опинилось у кризі, а РФ отримала більше можливостей фінансувати війну проти України доходами від експорту енергоносіїв.

Реакція президента США Джо Байдена була абсолютно однозначною. Ухвалене 5 жовтня рішення ОПЕК+ про зниження в листопаді обсягів видобутку нафти на два мільйони барелів на добу, що приблизно дорівнює двом відсоткам від щоденного світового споживання, стало "розчаруванням", заявив Байден. І додав, що це вказує на наявні "проблеми" - маючи на увазі Саудівську Аравію, традиційного союзника США, а також найважливішого члена ОПЕК+.

Потім американський телеканал CNN процитував неназваного представника міністерства фінансів США, який визнав рішення ОПЕК+ "ворожим актом". Відреагували на це рішення й інші представники американської влади: зокрема, речниця Білого дому Карін Жан-П'єр розкритикувала ОПЕК+ за "союзництво" з Росією. А голова фракції демократів у Сенаті США Чак Шумер у своєму Twitter назвав рішення ОПЕК+ "цинічним".

Образа для президента США

11 жовтня Білий дім оголосив, що Байден домагається перегляду відносин США з Саудівською Аравією. А сам президент в ефірі CNN пообіцяв, що "наслідки будуть", хоч і не став конкретизувати, які кроки він має намір зробити.

При цьому ще зовсім недавно, в липні, Байден відвідав Саудівську Аравію і, попри попередні побоювання, здавалося, що він був у досить гарному настрої на зустрічі з принцом-наступником Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом, який кілька років піддавався міжнародній ізоляції після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

Президент США Джо Байден під час розмови з Мохаммедом бін Салманом в липні 2022 року в Джидді, Саудівська Аравія Фото: Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout/AFP

Поїздка в країну, яку неодноразово звинувачували в порушенні прав людини, викликала різку критику в США, але для Байдена вона була важлива, адже американський президент сподівався на збільшення нафтовидобутку саудівцями незадовго до проміжних виборів у самих США й у розпал енергетичної кризи й конфронтації з Росією через війну в Україні. Однак неочікувана заява про скорочення нафтовидобутку стала для нього неприємною несподіванкою. У ситуації, що склалася, рішення Ер-Ріяда Байден може сприймати тільки як образу. А з другого боку, Володимир Путін, якому експорт нафти допомагає поповнювати військовий бюджет, швидше за все, розцінить це як фактичну підтримку з боку Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки.

Читайте також: G7 погодила запровадження цінових обмежень на нафту з РФ

За чотири тижні до проміжних виборів в США знову почали зростати ціни, а нинішнє обмеження видобутку нафти може ще більше посилити їх зростання. Це, своєю чергою, може значно знизити шанси на успіх демократів Джо Байдена. У Вашингтоні вже підозрюють, що Саудівська Аравія, якій попередник Байдена Дональд Трамп віддавав перевагу як зовнішньополітичному партнеру, своєю політикою щодо обмеження обсягів нафтовидобутку може навіть посприяти перемозі республіканців на виборах.

Геополітичний розворот у бік РФ?

У Байдена курс ОПЕК+ викликає розчарування і на тлі зовнішньополітичної ситуації. Плановане скорочення нафтовидобутку знижує ефект від західних санкцій проти РФ, запроваджених у червні через агресивну війну Росії проти України, - йдеться, в першу чергу, про ембарго на поставки російських енергоносіїв. Натомість очікуване зростання цін на нафту внаслідок рішення ОПЕК+ може забезпечити Росії більше надходжень від експорту енергоносіїв на світовому ринку, ніж вона втрачає через бойкот ЄС.

Читайте також: Новий удар по економіці РФ: що містить восьмий пакет санкцій ЄС

"Очевидно, що тепер Саудівська Аравія рішуче зайняла інший бік того, що Вашингтон вважає найважливішою розділовою лінією у світовій політиці", - написав у своєму блозі політолог і експерт з питань Близького Сходу Марк Лінч з Університету Джорджа Вашингтона. По один бік тієї лінії, про яку пише Лінч, стоїть Росія, а по другий - Україна та її західні партнери й прихильники. Саудівська Аравія і країни Перської затоки й раніше не підтримали західні держави й не стали приєднуватися до санкцій проти Росії. Однак зараз Саудівська Аравія, можливо, навіть зробила "геополітичний поворот", пише у своєму Twitter політологиня Ульріке Франке (Ulrike Franke) з Європейської Ради з міжнародних відносин.

Білял Сааб, директор програми з оборони й безпеки вашингтонського інституту Близького Сходу (MEI), в інтерв'ю DW висловився дещо обережніше. Тепер Росія, без сумніву, буде отримувати вищі доходи від продажу нафти, зазначає він, "і це, звісно, не посприяє тому, щоб уповільнити російські військові дії проти України".

Саудівська Аравія виправдовується

Саудівська Аравія, своєю чергою, намагається применшити значення рішення ОПЕК+ і виправдати його з погляду економічної політики. "Нафта не є ні зброєю, ні бойовим літаком, ні танком, з якого можна стріляти", - заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр в інтерв'ю американській телекомпанії Fox News. Близька до саудівського уряду газета "Аш-Шарк аль-Аусат" також стверджує, що країни ОПЕК+ у своєму рішенні керувалися виключно економічними мотивами.

Читайте також: Помер генсек ОПЕК Мохаммад Баркіндо

Білял Сааб припускає, що Саудівська Аравія воліла послати політичний сигнал Вашингтону, але її рішення щодо видобутку нафти відповідало, перш за все, її власним економічним інтересам, адже для стабільності ситуації в країні й для реалізації масштабних економічних і соціальних проєктів Ер-Ріяду необхідний гарантований прибуток від продажу нафти.

Відчуження між Вашингтоном і Ер-Ріядом

Вашингтон і Ер-Ріяд вже давно віддалилися один від одного. Після атак на об'єкти нафтової промисловості Саудівської Аравії в Ер-Ріяді відчули себе покинутими напризволяще Сполученими Штатами. А США розлютило вбивство критика саудівського режиму Джамаля Хашоггі, скоєне в саудівському консульстві в Стамбулі у 2018 році, в якому, за деякими даними, важливу роль зіграв наслідний принц Мохаммед бін Салман.

Нафтовидобуток у Саудівській Аравії, що володіє другими у світі розвіданими покладами нафти Фото: picture-alliance/dpa/A. Haider

Сторони також займають різні позиції щодо іранської програми озброєнь. У той час, як США під керівництвом Байдена знову роблять ставку на переговори з Тегераном, Саудівська Аравія вважає ядерну угоду, укладену 2015 року, недостатньою гарантією проти атомного озброєння Ірану. Втім, Королівство також розраховує на дипломатичне розв'язання цього питання.

Читайте також: Для Німеччини почалося життя після "Газпрому". Як це буде?

Таким чином, останніми роками дві держави дедалі більше віддаляються одна від одної, і їхні відносини вже не настільки близькі, наскільки вони були протягом десятиліть. Білял Сааб з вашингтонського інституту Близького Сходу припускає, що політичне охолодження значно полегшило саудівцям рішення піти на скорочення видобутку нафти всупереч американським проханням і інтересам. "Сумніваюся, що Ер-Ріяд ухвалив би це рішення, якби діалог між американцями й саудівцями останнім часом був більш продуктивним", - вважає він.

Читайте також: Саудівська Аравія проти Ірану: боротьба за домінування загострюється

У довгостроковій перспективі рішення ОПЕК+ може навіть ускладнити військові відносини між двома країнами, прогнозує Білял Сааб. Тепер збройні сили Саудівської Аравії й США тісно співпрацюють. Але без сприятливого політичного клімату навряд чи можливий їхній подальший розвиток, каже політолог, адже "неможливо підтримувати відносини лише на військовому рівні". Водночас він вважає, що Ер-Ріяд буде домагатися поліпшення відносин зі США - але тільки після закінчення ери Джо Байдена і можливої перемоги республіканців на виборах.