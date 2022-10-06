Що містить новий пакет санкцій ЄС проти РФ

Гранична ціна на російську нафту, розширення обмежень на імпорт з РФ та експорт туди товарів та послуг - ЄС запровадив восьмий пакет антиросійських санкцій

Європейський Союз у четвер, 6 жовтня, запровадив восьмий пакет економічних і персональних санкцій проти Росії. Як повідомила пресслужба Єврокомісії, черговий пакет обмежень є відповіддю на ескалацію з боку Росії, у тому числі шляхом незаконної анексії української території на основі фіктивних "референдумів", мобілізації та відкритих ядерних погроз. Верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель зазначив, що новими санкціями ЄС показує рішучість "зупинити військову машину РФ". "Ми завдаємо ще більшого удару по військовій економіці Росії, обмежуємо імпортно-експортні можливості Росії та перебуваємо на шляху до звільнення від російської енергетичної залежності. Ми також націлені на тих, хто відповідальний за незаконну анексію українських територій", - цитує Борреля пресслужба Ради ЄС.

Гранична ціна на російську нафту

Нові санкції передбачають заборону здійснювати морські перевезення та надавати технічну допомогу, брокерські послуги, фінансування чи фінансову допомогу, пов'язані з морськими перевезеннями сирої нафти (з грудня 2022 року) або нафтопродуктів (з лютого 2023 року), що походять чи експортуються з Росії.

Запроваджується гранична ціна на російську нафту: якщо нафта та нафтопродукти з РФ будуть придбані дешевше, європейським операторам буде дозволено їх перевозити. Утім, сама ціна буде визначена окремо. Як відомо, у G7 триває дискусія щодо цього питання. Однак, за даними ЗМІ, обговорюється діапазон 40-60 доларів за барель російської сирої нафти.

При цьому в Єврокомісії наголосили, що гранична ціна не дасть права ввозити російську нафту в ЄС, оскільки заборона імпорту залишається в силі. Але європейські перевізники зможуть здійснювати транспортування російської нафти до третіх країн. Обмеження ціни допоможе ще більше скоротити доходи Росії, але водночас збереже стабільність світових енергетичних ринків завдяки продовженню поставок, вважають в Єврокомісії.

Нові імпортні та експортні обмеження

Також ЄС наклав обмеження на імпорт з Росії деревної целюлози та паперу, цигарок, пластмаси та косметики, а також елементів, що використовуються в ювелірній промисловості: каміння та дорогоцінні метали.

Під забороною опинився імпорт сталевих виробів, устаткування і приладів, транспортних засобів, текстилю, взуття, шкіри, кераміки, деяких хімічних продуктів, а також прикрас. Загалом Єврокомісія оцінює втрати Росії від імпортних обмежень у майже сім мільярдів євро.

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Водночас ЄС увів експортні обмеження з метою "зменшити доступ Росії до військової, промислової та технологічної продукції, а також її здатність розвивати свій сектор оборони та безпеки". Зокрема, заборонено експорт до Росії вугілля, включно з коксівним вугіллям (яке використовується на російських промислових підприємствах), окремих електронних компонентів (використовуються в російській зброї), технічних виробів, які використовуються в авіаційному секторі, а також певних хімікатів. Крім того, ЄС заборонив експорт до РФ стрілецької зброї.

Санкції проти фізичних та юридичних осіб

Також восьмий пакет включає накладення санкцій на фізичних та юридичних осіб, причетних до організації незаконних "референдумів" в Україні, представників оборонного сектора, а також компанії, що підтримують російські збройні сили. У санкційний список потрапили також актори, які поширюють дезінформацію про війну РФ проти України.

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Рада ЄС також вирішила розширити критерії включення до санкційних списків. "Це дозволить застосовувати санкції до осіб, які сприяють обходу санкцій", - наголошує Рада ЄС.

Фінансові обмеження

ЄС також повністю заборонив надавати росіянам гаманці криптовалют, рахунки або депозитарні послуги. Раніше діяло обмеження до 10 тисяч євро.

Також розширено спектр послуг, які більше не можуть надаватися уряду Росії або юридичним особам у Росії. Зокрема, ІТ-консультації, юридичні консультації, архітектурні та інженерні послуги. "Це потенційно послабить промисловий потенціал Росії, оскільки вона сильно залежить від імпорту цих послуг", - наголосили у Єврокомісії.

Крім того, восьмий пакет санкцій забороняє громадянам ЄС обіймати керівні посади в деяких російських державних підприємствах.

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Ложка дьогтю від Угорщини

Водночас Угорщина домоглась того, що обмеження ціни на російську нафту не поширюватиметься на трубопровідні поставки, а в екстрених випадках - на морські поставки, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Окрім того, за словами угорського прем'єра, "вдалося вивести атомну енергетику з-під санкцій, тому ці санкції не поширюються і на будівництво нової АЕС "Пакш". Також до санкційного списку не потрапила жодна інституція, "важлива для співпраці в галузі ядерних досліджень і розробок".

Шмигаль: Потрібно проддовжувати тиск на РФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував ЄС за восьмий пакет санкцій. При цьому він висловив сподівання, що санкційний тиск на Росію продовжиться. "Потрібно повне відключення всіх російських та білоруських банків від SWIFT, запровадження повного енергетичного ембарго, заборона входу суден під прапорами країн-членів ЄС у російські морські порти, а також припинення видачі віз для російських громадян", - написав Шмигаль в Telegram.

За словами українського прем'єра, чим швидше ЄС та країни G7 накладуть такі заборони та санкції проти Росії, тим швидше вдасться завершити війну.