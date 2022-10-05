В ЄС погодили восьмий пакет санкцій проти РФ – Politico

Представники країн ЄС досягли попередньої домовленості щодо нового пакету санкцій проти Москви, до якого увійшло зокрема обмеження ціни на російську нафту, повідомили видання Politico з посиланням на сім європейських дипломатів у вівторок, 4 жовтня.
Водночас, як зазначає видання, низка країн ЄС висловили занепокоєння з приводу цих обмежувальних заходів, тому деталі санкційного пакету ще мають бути уточнені.
За даними видання, чернетка документа містить деякі поступки Греції, Мальті та Кіпру, які виступали проти обмеження цін на нафту з РФ через побоювання, що такий крок непропорційно вдарить по їхній економіці.
Угорщина домоглась обмежень у санкційному пакеті - Сійярто
Угорщина домоглась того, що обмеження ціни на російську нафту не поширюватиметься на трубопровідні поставки, а в екстрених випадках - на морські поставки, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
"Ми вели наполегливі переговори й досягли того, що ліміт ціни на нафту не поширюється на трубопровідне транспортування сирої нафти (так ми купуємо сиру нафту, яка є важливою для нашої енергетичної безпеки), а в разі надзвичайної ситуації він не поширюється на морське транспортування, яке його замінює", - написав він у Facebook.
Окрім того, Сійярто заявив,що Угорщині "вдалося вивести атомну енергетику з-під санкцій, тому ці санкції не поширюються і на будівництво нової АЕС "Пакш". Так само, як до санкційного списку не потрапила жодна інституція, важлива для співпраці в галузі ядерних досліджень і розробок".
За даними Politico, офіційне рішення про восьмий пакет санкцій мають ухвалити у середу, 5 жовтня. Водночас, як пише в Twitter журналіст Radio Liberty ("Радіо Свобода") Рікард Йозвяк, це рішення може бути ухвалене 5 чи 6 жовтня, оскільки представникам ЄС потрібно уточнити "деякі дрібні деталі".