ЄС запроваджує восьмий пакет санкцій проти РФ

До нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії увійде стеля цін на російську нафту, обмеження на експорт товарів та послуг з ЄС до Росії та на імпорт російської продукції. У списку санкцій вже 1300 людей та організацій.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) та голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель на екстреному спільному виступі в Брюсселі в середу, 28 вересня, оголосили про запровадження нового восьмого пакету жорстких санкцій щодо Росії.

Як зазначила фон дер Ляйєн, проведенням псевдореферендумів на окупованих територіях України Росія вивела своє вторгнення на новий рівень. Вона назвала це "незаконною спробою захоплення земель та силової зміни міжнародних кордонів".

"Мобілізація та загроза Путіна застосувати ядерну зброю - це подальші кроки на шляху ескалації. Ми не приймаємо ні бутафорських референдумів, ні якоїсь анексії українських територій. І ми сповнені рішучості змусити Кремль заплатити за цю ескалацію", - заявила глава Єврокомісії.

Заборона на імпорт російських товарів

Крім того, вона запропонувала запровадити нові масштабні заборони на ввезення російських товарів до ЄС.

"Це не дозволить російській продукції потрапити на європейський ринок і позбавить РФ додаткових семи мільярдів євро доходів. Тим самим ми ізолюємо Росію і ще більше б'ємо по її економіці", - заявила фон дер Ляйєн.

Окрім цього, серед пропозицій - розширити список товарів та послуг, які більше не можна експортувати з Євросоюзу до Росії. Як приклад фон дер Ляйєн навела авіазапчастини та електронні компоненти, а також певні хімічні речовини.

"Мета полягає у тому, щоб позбавити військовий комплекс Кремля ключових технологій. Це послабить російську економіку та її здатність до модернізації", - наголосила голова Єврокомісії.

Громадянам країн ЄС буде заборонено засідати в органах управління російських держкомпаній, оскільки "Росія не повинна мати вигоду з європейських знань та досвіду", сказала фон дер Ляйєн.

Санкції проти тих, хто прагне обійти обмеження

G7 у принципі погодилася запровадити стелю цін на російську нафту для третіх країн. У цьому пакеті буде закладено правову основу для цього обмеження, уточнила очільниця Єврокомісії.

Крім того, плануються санкції щодо тих, хто прагне обійти обмежувальні заходи, наголосили фон дер Ляйєн та Боррель. Зокрема це стосуватиметься представників компаній, які купують товари в ЄС, привозять їх до третіх країн, а потім відправляють на продаж до Росії.

Після розширення у переліку санкцій налічується понад 1300 фізичних та юридичних осіб, повідомив Боррель. Його поповнили люди, які підтримують, сприяють чи отримують вигоду від вторгнення в Україну. Серед них - ставленики російської влади в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, російські громадяни, які організували фіктивні референдуми, високопоставлені чиновники міноборони, які забезпечують російську армію в Україні технікою, беруть участь у вербуванні ще 300 тисяч солдатів, а також люди, які поширюють дезінформацію про війну та переводять кошти на території, окуповані Росією.

Санкції, запроваджені раніше на території анексованого Росією Криму та непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей, тепер будуть поширені на всі інші окуповані Росією території України, зокрема – у Запорізькій та Херсонській областях.

"Організовуючи незаконні референдуми, Кремль дотримується тієї ж схеми, яку ми вже бачили в Грузії в 2008 році і в Криму в 2014 році. Ми категорично засуджуємо ці псевдореферендуми і не визнаємо їх результатів", - запевнив Жозеп Боррель.

Він наголосив, що Євросоюз і надалі підтримуватиме Україну і триматиметься обраного курсу: "Наша стратегія працює, наші санкції мають ефект, ми продовжимо послаблювати військовий потенціал Росії".

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