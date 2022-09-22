Нові санкції ЄС стосуватимуться експорту технологій до Росії

Євросоюз прагне дати швидку відповідь на ескалацію агресії РФ щодо України і працює над додатковими санкціями. Відомо, що буде представлено новий список осіб і штрафні заходи в технологічному секторі.

Єврокомісія працює над новими пропозиціями щодо санкцій стосовно Росії після оголошення мобілізації президентом РФ Володимиром Путіним. Нові кроки можуть бути зроблені дуже швидко, заявив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер на брифінгу в Брюсселі в четвер, 22 вересня.

Будуть розглянуті індивідуальні штрафні заходи щодо окремих осіб і організацій, а також пропозиція про додатковий експортний контроль за кількома технологіями, які ЄС експортує в Росію, сказав він із посиланням на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Застосування таких додаткових санкцій було б виправдано, оскільки ми бачимо, що Росія рухається до економіки воєнного часу", - зазначив Мамер.

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У відповідь на запитання про введення граничних цін на російську нафту він відповів, що цю тему обговорюють у форматі G7, оскільки рішення вплине на світовий ринок нафти, і його потрібно ухвалити на глобальному рівні. "Є сфери, де введення санкцій без узгодження з нашими союзниками просто не має сенсу. І через це від початку цього конфлікту ЄС координує і вводить санкції за максимально широкої підтримки своїх найбільших партнерів. І це також стосується будь-яких можливих дій у нафтовому секторі", - сказав представник Єврокомісії.

21 вересня міністри закордонних справ країн ЄС та України провели неофіційну екстрену нараду в Нью-Йорку у зв'язку з оголошенням мобілізації в Росії. Вони постановили запровадити додаткові індивідуальні та секторальні санкції щодо РФ і продовжувати військову підтримку України, скільки буде потрібно, повідомив верховний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.