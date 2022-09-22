ЄС: Нові санкції до РФ будуть запроваджені найближчим часом

Після оголошення Путіним мобілізації та підтримки псевдореферендумів на окупованих територіях міністри закордонних справ Євросоюзу домовились підготувати восьмий пакет санкцій щодо РФ і збільшити поставки зброї Україні.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу (ЄС) на екстреній зустрічі в ніч на четвер, 22 вересня домовилися про запровадження нових санкцій щодо Росії у відповідь на оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації, підтримки псевдореферендумів на окупованих територіях України та ядерних погроз світові.

"Попри численні заклики міжнародної спільноти до Росії негайно припинити військову агресію проти України, російське керівництво, на жаль, вирішило інакше. 21 вересня Росія обрала шлях протистояння, оголосивши часткову мобілізацію в Росії, підтримавши організацію незаконних "референдумів" на нині окупованих Росією українських територіях і знову погрожуючи застосуванням зброї масового знищення", - йдеться у заяві верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.

Він наголосив, що "референдуми" є черговим грубим порушенням незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України та серйозним порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй, тому держави-члени ЄС ніколи не визнають анексію українських територій та продовжуватимуть підтримувати Україну на шляху відновлення територіальної цілісності "стільки, скільки це буде необхідно", зокрема, шляхом надання військової техніки.

Восьмий пакет санкцій можуть формалізувати в середині жовтня

За словами Борреля, нові санкції щодо РФ будуть запроваджені "якомога швидше", а Росія, її політичне керівництво та всі причетні до організації так званих "референдумів" та інших порушень міжнародного і гуманітарного права в Україні будуть притягнуті до відповідальності.

"Ми вивчимо та ухвалимо нові обмежувальні заходи, як персональні, так і секторальні", - цитує його слова за підсумком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС на полях генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку агентство AFP. Боррель додав, що остаточне рішення має бути ухвалене на офіційній зустрічі.

Міністри вже доручили своїм командам підготувати восьмий пакет санкцій щодо РФ. Чергову офіційну зустріч вони проведуть у середині жовтня. Тоді новий санкційний пакет може бути офіційно оформлений, зазначає агентство Reuters.

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Нова європейська зброя для України

Також на зустрічі 27 міністрів Євросоюзу домовилися збільшити постачання зброї в Україну.

Боррель відмовився надати додаткові подробиці щодо типу санкцій чи військової підтримки, але висловив переконання, що всередині блоку буде одностайна підтримка нових заходів.

На його думку, заява Путіна про мобілізацію та "референдуми", а також погрози використання ядерної зброї свідчить про паніку та відчай у керівництві Росії. "Очевидно, що Путін намагається знищити Україну", - сказав Боррель.

Своєю чергою міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що Путін намагається налякати і розділити Захід, але його останні заяви стали "переломним моментом".

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