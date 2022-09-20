Фінляндія пропонує ЄС заборонити туристичні візи для росіян

В Європі мають бути розроблені спільні рекомендації щодо анулювання віз росіянам, вважають у Гельсінкі.

Фінляндія запропонувала Європейській комісії надати спільні рекомендації всім країнам Шенгенської зони "щодо визнання недійсними або анулювання віз, виданих громадянам Росії, і введення заборони на в'їзд", повідомило у вівторок, 20 вересня, міністерство закордонних справ Фінляндії.

Якщо віза росіянина буде анульована, або йому заборонять в'їжджати до країни - відповідна інформація має бути внесена до Шенгенської інформаційної системи (SIS), щоб про це знали інші держави Шенгенської зони і такий громадянин не спробував в'їхати через іншу країну.

Також 19 вересня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС Фінляндія запропонувала включити туристичні візи для громадян РФ до переліку санкцій Євросоюзу, повідомили в МЗС країни.

Минулого тижня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін закликала ще більше посилити візові обмеження щодо Росії на європейському рівні.

Росіянам все складніше потрапити до ЄС

З 19 вересня Естонія, Латвія, Литва та Польща закрили в'їзд для громадян Росії з туристичними візами, у тому числі і з шенгенськими, виданими третіми державами.

12 вересня ЄС призупинив угоду про спрощення візового режиму з Росією, яка діяла з 2007 року. Візовий збір для громадян РФ виріс з 35 до 80 євро. Консульські установи країн ЄС тепер зможуть розглядати заяви росіян протягом 45 днів, а не 15, як раніше і вимагати в них додаткові документи.