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Фінляндія пропонує ще більше обмежити можливості для в'їзду громадян Росії до Європейського Союзу.Фото: CSP_laks/imago images
ПолітикаФінляндія

Фінляндія пропонує ЄС заборонити туристичні візи для росіян

Степан Смишляєв
17 хв. тому

В Європі мають бути розроблені спільні рекомендації щодо анулювання віз росіянам, вважають у Гельсінкі.

https://www.dw.com/uk/finlandia-proponue-vkluciti-zaboronu-turisticnih-viz-dla-rosian-do-sankcij-es/a-63186589

Фінляндія запропонувала Європейській комісії надати спільні рекомендації всім країнам Шенгенської зони "щодо визнання недійсними або анулювання віз, виданих громадянам Росії, і введення заборони на в'їзд", повідомило у вівторок, 20 вересня, міністерство закордонних справ Фінляндії.

Якщо віза росіянина буде анульована, або йому заборонять в'їжджати до країни - відповідна інформація має бути внесена до Шенгенської інформаційної системи (SIS), щоб про це знали інші держави Шенгенської зони і такий громадянин не спробував в'їхати через іншу країну.

Також 19 вересня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС Фінляндія запропонувала включити туристичні візи для громадян РФ до переліку санкцій Євросоюзу, повідомили в МЗС країни.

Минулого тижня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін закликала ще більше посилити візові обмеження щодо Росії на європейському рівні.

Росіянам все складніше потрапити до ЄС

З 19 вересня Естонія, Латвія, Литва та Польща закрили в'їзд для громадян Росії з туристичними візами, у тому числі і з шенгенськими, виданими третіми державами.

12 вересня ЄС призупинив угоду про спрощення візового режиму з Росією, яка діяла з 2007 року. Візовий збір для громадян РФ виріс з 35 до 80 євро. Консульські установи країн ЄС тепер зможуть розглядати заяви росіян протягом 45 днів, а не 15, як раніше і вимагати в них додаткові документи.

Чому фіни бояться Росію - "Європа у фокусі"

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