Фінляндія пропонує ЄС заборонити туристичні візи для росіян

Фінляндія запропонувала Європейській комісії надати спільні рекомендації всім країнам Шенгенської зони "щодо визнання недійсними або анулювання віз, виданих громадянам Росії, і введення заборони на в'їзд", повідомило у вівторок, 20 вересня, міністерство закордонних справ Фінляндії.
Якщо віза росіянина буде анульована, або йому заборонять в'їжджати до країни - відповідна інформація має бути внесена до Шенгенської інформаційної системи (SIS), щоб про це знали інші держави Шенгенської зони і такий громадянин не спробував в'їхати через іншу країну.
Також 19 вересня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС Фінляндія запропонувала включити туристичні візи для громадян РФ до переліку санкцій Євросоюзу, повідомили в МЗС країни.