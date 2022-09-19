  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Контрольно-пропускний пункт на кордоні між Росією і Естонією
Контрольно-пропускний пункт на кордоні між Росією і ЕстонієюФото: Peter Kovalev/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

Країни Балтії і Польща закрили в'їзд для туристів з Росії

Євгенія Наконечна
3 год. тому

Естонія, Латвія, Литва та Польща не пропускатимуть громадян РФ з туристичними шенгенськими візами. Для них єдиний сухопутний шлях до території ЄС з Росії тепер пролягає через Фінляндію.

https://www.dw.com/uk/kraini-baltii-i-polsa-zakrili-vizd-dla-turistiv-z-rosii/a-63166985

Естонія, Латвія, Литва та Польща закривають з понеділка, 19 вересня, в'їзд для громадян Росії з туристичними візами, у тому числі і з шенгенськими, виданими третіми державами. Обмеження поширюється лише на туристів. Росіяни можуть перетинати кордон, щоб відвідати членів сім'ї або людей, які живуть у Шенгенській зоні, з якими вони виховують спільних неповнолітніх дітей.

Виняток діятиме для дипломатів, громадян Росії, яким видано короткострокову візу та зареєстровано для роботи, для власників короткострокової навчальної візи, а також для працівників сфери міжнародних товарних та пасажирських перевезень. Як виняток у країни також пускатимуть людей з міркувань гуманітарного характеру, зокрема дисидентів.

Читайте також: Коментар: Довге прощання росіян з Європою

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала інші країни приєднатися до ​​заборони на в'їзд до ЄС. "Ми повинні використовувати всі наявні інструменти, щоб змусити Росію припинити цю війну", - сказала вона 17 вересня. "Тільки 30 відсотків громадян Росії мають закордонні паспорти, і вони походять з російської еліти. Це означає, що вони також мають можливість тиснути на Кремль, щоб він ухвалив інші рішення, якщо вони відчувають, що ця війна впливає на їхнє повсякденне життя", - додала вона.

Спрощення візового режиму з РФ - у минулому

12 вересня ЄС призупинив угоду про спрощення візового режиму з Росією, яка діяла з 2007 року. Згідно з роз'ясненнями, опублікованими на сайті Європейської Комісії, це призведе до підвищення збору за оформлення візи громадянам РФ з 35 до 80 євро. Консульські установи країн ЄС тепер зможуть розглядати заяви росіян протягом 45 днів, а не 15, як раніше. Вони також можуть вимагати додаткові документи, щоби "забезпечити високий рівень перевірки", та надавати нижчий пріоритет тим заявникам, чия поїздка до ЄС не обґрунтована необхідністю, зокрема туристам.

"Всі росіяни несуть моральну відповідальність за війну"

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозепп Боррель (ліворуч), глава МЗС Греції Нікос Дендіас (в центрі) і глава МЗС Чехії Ян Ліпавський (праворуч) перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС в Празі.

ЄС призупинить угоду з РФ про спрощену видачу віз замість повної заборони

ЄС призупинить угоду з РФ про спрощену видачу віз замість повної заборони

Країнам Європейського Союзу так і не вдалося досягти консенсусу щодо заборони видачі віз російським туристам. Однак обмеження росіяни все ж відчують.
Політика
31 серпня 2022 р.
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Масові поховання цивільних в Ізюмі

ОГПУ: Зафіксовано 34 тисячі воєнних злочинів

Конфлікти
20 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Королева Єлизавета ІІ померла 8 вересня 2022 року

Єлизавета II: у Великобританії прощаються з монархинею

Єлизавета II: у Великобританії прощаються з монархинею

Суспільство
2 год. тому
9-річна дівчинка Антоніна дивиться через розбите унаслідок обстрілу військ РФ вікно будинку в селищі Покровське у Миколаївській області, фото 1 вересня 2022 року

Іван Крастев: Наступні місяці будуть найважчими в історії ЄС

Іван Крастев: Наступні місяці будуть найважчими в історії ЄС

Конфлікти
4 год. тому
Німецький вітропарк у Північному морі

Морські вітропарки стануть основою електроенергетики Європи

Морські вітропарки стануть основою електроенергетики Європи

Економіка
16 хв. тому
В Ізюмі виявили масове поховання

Катівні й масові поховання: "спадок" окупації Харківщини

Катівні й масові поховання: "спадок" окупації Харківщини

Політика
16 вересня 2022 р.
Зустріч Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн - її учасників розглядають як широке коло союзників ймовірного договору щодо гарантій безпеки України

Безпекові гарантії: ефективний механізм чи "фантазії"?

Безпекові гарантії: ефективний механізм чи "фантазії"?

Політика
16 вересня 2022 р.
Особливості першого держбюджету України в умовах воєнного стану

Особливості держбюджету України в умовах воєнного стану

Особливості держбюджету України в умовах воєнного стану

Політика
16 вересня 2022 р.
На головну сторінку