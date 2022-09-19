Країни Балтії і Польща закрили в'їзд для туристів з Росії

Естонія, Латвія, Литва та Польща не пропускатимуть громадян РФ з туристичними шенгенськими візами. Для них єдиний сухопутний шлях до території ЄС з Росії тепер пролягає через Фінляндію.

Естонія, Латвія, Литва та Польща закривають з понеділка, 19 вересня, в'їзд для громадян Росії з туристичними візами, у тому числі і з шенгенськими, виданими третіми державами. Обмеження поширюється лише на туристів. Росіяни можуть перетинати кордон, щоб відвідати членів сім'ї або людей, які живуть у Шенгенській зоні, з якими вони виховують спільних неповнолітніх дітей.

Виняток діятиме для дипломатів, громадян Росії, яким видано короткострокову візу та зареєстровано для роботи, для власників короткострокової навчальної візи, а також для працівників сфери міжнародних товарних та пасажирських перевезень. Як виняток у країни також пускатимуть людей з міркувань гуманітарного характеру, зокрема дисидентів.

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Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала інші країни приєднатися до ​​заборони на в'їзд до ЄС. "Ми повинні використовувати всі наявні інструменти, щоб змусити Росію припинити цю війну", - сказала вона 17 вересня. "Тільки 30 відсотків громадян Росії мають закордонні паспорти, і вони походять з російської еліти. Це означає, що вони також мають можливість тиснути на Кремль, щоб він ухвалив інші рішення, якщо вони відчувають, що ця війна впливає на їхнє повсякденне життя", - додала вона.

Спрощення візового режиму з РФ - у минулому

12 вересня ЄС призупинив угоду про спрощення візового режиму з Росією, яка діяла з 2007 року. Згідно з роз'ясненнями, опублікованими на сайті Європейської Комісії, це призведе до підвищення збору за оформлення візи громадянам РФ з 35 до 80 євро. Консульські установи країн ЄС тепер зможуть розглядати заяви росіян протягом 45 днів, а не 15, як раніше. Вони також можуть вимагати додаткові документи, щоби "забезпечити високий рівень перевірки", та надавати нижчий пріоритет тим заявникам, чия поїздка до ЄС не обґрунтована необхідністю, зокрема туристам.