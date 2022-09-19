Країни Балтії і Польща закрили в'їзд для туристів з Росії

Естонія, Латвія, Литва та Польща закривають з понеділка, 19 вересня, в'їзд для громадян Росії з туристичними візами, у тому числі і з шенгенськими, виданими третіми державами. Обмеження поширюється лише на туристів. Росіяни можуть перетинати кордон, щоб відвідати членів сім'ї або людей, які живуть у Шенгенській зоні, з якими вони виховують спільних неповнолітніх дітей.
Виняток діятиме для дипломатів, громадян Росії, яким видано короткострокову візу та зареєстровано для роботи, для власників короткострокової навчальної візи, а також для працівників сфери міжнародних товарних та пасажирських перевезень. Як виняток у країни також пускатимуть людей з міркувань гуманітарного характеру, зокрема дисидентів.
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала інші країни приєднатися до заборони на в'їзд до ЄС. "Ми повинні використовувати всі наявні інструменти, щоб змусити Росію припинити цю війну", - сказала вона 17 вересня. "Тільки 30 відсотків громадян Росії мають закордонні паспорти, і вони походять з російської еліти. Це означає, що вони також мають можливість тиснути на Кремль, щоб він ухвалив інші рішення, якщо вони відчувають, що ця війна впливає на їхнє повсякденне життя", - додала вона.
Спрощення візового режиму з РФ - у минулому
12 вересня ЄС призупинив угоду про спрощення візового режиму з Росією, яка діяла з 2007 року. Згідно з роз'ясненнями, опублікованими на сайті Європейської Комісії, це призведе до підвищення збору за оформлення візи громадянам РФ з 35 до 80 євро. Консульські установи країн ЄС тепер зможуть розглядати заяви росіян протягом 45 днів, а не 15, як раніше. Вони також можуть вимагати додаткові документи, щоби "забезпечити високий рівень перевірки", та надавати нижчий пріоритет тим заявникам, чия поїздка до ЄС не обґрунтована необхідністю, зокрема туристам.
"Всі росіяни несуть моральну відповідальність за війну"