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Шенгенська віза
Шенгенська візаФото: Nikolai Sorokin/Zoonar/picture alliance
ПолітикаЄвропа

Спрощений візовий режим між Росією та ЄС перестав діяти

Олександр Куницький
48 хв. тому

Євросоюз призупинив з 12 вересня дію угоди з Росією про спрощення візового режиму. Тепер оформити шенгенську візу росіянам стало дорожче, довше й важче.

https://www.dw.com/uk/vid-sogodni-posilivsa-vizovij-rezim-miz-es-i-rf/a-63088350

Європейський Союз з понеділка, 12 вересня, призупинив угоду про спрощення візового режиму з Росією, що діяла з 2007 року. 

Згідно з роз'ясненнями, опублікованими на сайті Європейської комісії, це призведе до підвищення збору за оформлення візи громадянам РФ з 35 до 80 євро. Консульські установи країн ЄС тепер зможуть розглядати заяви росіян протягом 45 днів, а не 15, як раніше. Вони також можуть вимагати додаткові документи, щоби "забезпечити високий рівень перевірки", та надавати нижчий пріоритет тим заявникам, чия поїздка до ЄС не обґрунтована необхідністю, зокрема туристам.

Ризики для безпеки та винятки з правил

Посилення візового режиму в Єврокомісії обґрунтовують ризиками для безпеки, з якими стикається ЄС в умовах агресивної війни Росії проти України. Тому при прийомі заяв від громадян РФ консульства ретельно перевірятимуть, чи не становить прохач візи загроз громадській безпеці. Подібні перевірки Єврокомісія рекомендує проводити також щодо власників чинних короткострокових віз, і відкликати їх за наявності підстав.

Країни ЄС зможуть видавати росіянам лише візи для одноразових короткострокових поїздок, і лише для відвідування однієї конкретної країни, а не всієї Шенгенської зони.

Втім, ЄС залишиться відкритим "для тих осіб, які потребують захисту", зокрема, для журналістів, дисидентів, активістів-правозахисників, а також людей, які подорожують з сімейних причин.

Окремі країни повністю закриють в'їзд туристам із РФ

Низка країн-членів ЄС вимагали запровадження повної заборони на видачу європейських віз усім росіянам, але таке рішення в ЄС погодити не вдалось.

Тому країни Балтії та Польща оголосили про посилення візового режиму з РФ на національному рівні. З 19 вересня вони заборонять в'їзд на свою територію росіянам, які мають шенгенські візи для подорожі в ЄС із туристичними, культурними, спортивними чи діловими цілями.

Обмеження не стосуватимуться громадян РФ, які в'їжджатимуть для відвідування родичів чи з гуманітарних причин.

"Всі росіяни несуть моральну відповідальність за війну"

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Шенгенська віза

Спрощений візовий режим між Росією та ЄС перестав діяти

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