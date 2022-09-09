ЄС призупинить спрощений візовий режим із РФ з 12 вересня

Рада Європейського Союзу схвалила в п'ятницю, 9 вересня, рішення про повне призупинення дії угоди про спрощений візовий режим із Росією.

"Угода про спрощення візового режиму надає привілейований доступ до ЄС громадянам надійних партнерів, з якими ми поділяємо спільні цінності. Своєю неспровокованою та невиправданою агресивною війною, включаючи невибіркові напади на цивільне населення, Росія зламала цю довіру та розтоптала фундаментальні цінності нашої міжнародної спільноти. Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій Росії та ще одним доказом нашої непохитної відданості Україні та її народу", - йдеться на сайті Ради ЄС.

Рішення буде сьогодні опубліковане в офіційному журналі ЄС, а застосовуватиметься з 12 вересня. З цієї дати для громадян РФ діятимуть загальні візові правила. Це призведе до підвищення збору за оформлення візи з 35 євро до 80 євро, необхідності надавати додаткові документи, збільшення строків оформлення віз і більшої кількості обмежувальних правил для отримання багаторазових віз.

Угода про спрощений візовий режим між ЄС і Росією діяла з червня 2007 року. Її повне призупинення стосуватиметься всіх категорій російських мандрівників, які приїжджають до ЄС на короткий термін. Водночас Європейська комісія збирається представити додаткові вказівки країнам-членам, аби гарантувати, що це не вплине негативно на певні категорії росіян, наприклад, журналістів, дисидентів і представників громадянського суспільства.

Чотири країни закриють в'їзд туристам із РФ з 19 вересня

Тим часом Естонія, Латвія, Литва та Польща заборонять в'їзд російським туристам з шенгенськими візами з 19 вересня. Обмеження не стосуватимуться громадян РФ, які в'їжджатимуть для відвідування родичів чи з гуманітарних причин.

Власні візи ці країни росіянам не видають через війну в Україні, але ті все одно могли в'їхати з візами, виданими іншими країнами Шенгенської угоди. Переважно громадяни користувалися сухопутними шляхами в'їзду до ЄС, адже авіаційне сполучення між Росією та країнами Євросоюзу скасували після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Таким чином, на прикордонні з Росією країни ЄС ліг більший тягар.

Країни Балтії та Польща вирішили закрити в'їзд у ЄС російським туристам, оскільки держави-члени Євросоюзу не досягли єдності щодо повної заборони віз для всіх громадян Росії та вирішили просто призупинити дію спрощеного візового режиму. Раніше до ініціативи балтійських країн, окрім Польщі, збиралась приєднатися Фінляндія, через яку до ЄС потрапляє найбільше росіян. Експерти припускають, що Фінляндія долучиться згодом, коли після закриття кордонів чотирма країнами кількість російських громадян, які їхатимуть до неї, зросте ще більше.