  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Шенгенська віза
Шенгенська візаФото: Nikolai Sorokin/Zoonar/picture alliance
ПолітикаЄвропа

ЄС призупинить спрощений візовий режим із РФ з 12 вересня

Віолетта Чайковська
2 год. тому

З 12 вересня росіянам стане дорожче, довше й важче оформити шенгенську візу.

https://www.dw.com/uk/es-prizupinit-sprosenij-vizovij-rezim-iz-rf-z-12-veresna/a-63067812

Рада Європейського Союзу схвалила в п'ятницю, 9 вересня, рішення про повне призупинення дії угоди про спрощений візовий режим із Росією.

"Угода про спрощення візового режиму надає привілейований доступ до ЄС громадянам надійних партнерів, з якими ми поділяємо спільні цінності. Своєю неспровокованою та невиправданою агресивною війною, включаючи невибіркові напади на цивільне населення, Росія зламала цю довіру та розтоптала фундаментальні цінності нашої міжнародної спільноти. Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій Росії та ще одним доказом нашої непохитної відданості Україні та її народу", - йдеться на сайті Ради ЄС.

Рішення буде сьогодні опубліковане в офіційному журналі ЄС, а застосовуватиметься з 12 вересня. З цієї дати для громадян РФ діятимуть загальні візові правила. Це призведе до підвищення збору за оформлення візи з 35 євро до 80 євро, необхідності надавати додаткові документи, збільшення строків оформлення віз і більшої кількості обмежувальних правил для отримання багаторазових віз.

Угода про спрощений візовий режим між ЄС і Росією діяла з червня 2007 року. Її повне призупинення стосуватиметься всіх категорій російських мандрівників, які приїжджають до ЄС на короткий термін. Водночас Європейська комісія збирається представити додаткові вказівки країнам-членам, аби гарантувати, що це не вплине негативно на певні категорії росіян, наприклад, журналістів, дисидентів і представників громадянського суспільства.

Чотири країни закриють в'їзд туристам із РФ з 19 вересня

Тим часом Естонія, Латвія, Литва та Польща заборонять в'їзд російським туристам з шенгенськими візами з 19 вересня. Обмеження не стосуватимуться громадян РФ, які в'їжджатимуть для відвідування родичів чи з гуманітарних причин.

Власні візи ці країни росіянам не видають через війну в Україні, але ті все одно могли в'їхати з візами, виданими іншими країнами Шенгенської угоди. Переважно громадяни користувалися сухопутними шляхами в'їзду до ЄС, адже авіаційне сполучення між Росією та країнами Євросоюзу скасували після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Таким чином, на прикордонні з Росією країни ЄС ліг більший тягар.

Країни Балтії та Польща вирішили закрити в'їзд у ЄС російським туристам, оскільки держави-члени Євросоюзу не досягли єдності щодо повної заборони віз для всіх громадян Росії та вирішили просто призупинити дію спрощеного візового режиму. Раніше до ініціативи балтійських країн, окрім Польщі, збиралась приєднатися Фінляндія, через яку до ЄС потрапляє найбільше росіян. Експерти припускають, що Фінляндія долучиться згодом, коли після закриття кордонів чотирма країнами кількість російських громадян, які їхатимуть до неї, зросте ще більше.

Українські біженці поруч з туристами з РФ у Туреччині

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Навчання призовників у Білорусі весною 2022 року

Військові навчання Білорусі не загрожують Україні - розвідка

Конфлікти
21 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Звільнений з полону "азовець": Я розумів, що це не евакуація

Звільнений з полону "азовець": Я розумів, що це не евакуація

Конфлікти
4 год. тому
07:14 хв.
Королева Єлизавета ІІ померла 8 вересня 2022 року

Єлизавета II: 70 років на службі народу та монархії

Єлизавета II: 70 років на службі народу та монархії

Суспільство
19 год. тому
Українські військові в Харківській області

Німецький експерт: Україна перехопила ініціативу у війні

Німецький експерт: Україна перехопила ініціативу у війні

Конфлікти
20 год. тому
external

Як британці прощаються з королевою Єлизаветою II

Як британці прощаються з королевою Єлизаветою II

Суспільство
1 год. тому
02:15 хв.
Королева Єлизавета ІІ

10 фактів про королеву Єлизавету ІІ

10 фактів про королеву Єлизавету ІІ

Політика
2 год. тому
10 фото
Вигоріла квартира в будинку на вулиці Чорнобильській, 9а

Як Київ відбудовує пошкоджені від обстрілів будинки

Як Київ відбудовує пошкоджені від обстрілів будинки

Суспільство
6 год. тому
На головну сторінку