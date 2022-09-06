ЄК пропонує призупинити спрощений візовий режим з РФ

Ухвалення такого рішення означатиме, що громадяни РФ будуть змушені проходити довший, складніший та дорожчий процес отримання віз для в'їзду в країни ЄС.

Європейська комісія (ЄК) запропонувала повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з РФ від 2007 року. Про це йдеться в офіційному повідомленні, розміщеному на сайті європейської інституції у вівторок, 6 вересня.

Зазначається, що такий крок - це відповідь на ризики для безпекових інтересів Євросоюзу, а також національної безпеки країн-членів ЄС, які виникли "внаслідок військової агресії Росії проти України".

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"Така країна, як Росія, яка веде загарбницьку війну, не повинна претендувати на спрощення візового режиму, доки вона продовжує свою деструктивну зовнішню політику та військову агресію проти України, демонструючи повну зневагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах", - йдеться у заяві Єврокомісії.

Ухвалення такого рішення означатиме, що громадяни РФ будуть змушені проходити довший, складніший та дорожчий процес отримання віз для в'їзду в країни ЄС. Виключення стосуватимуться окремих категорій громадян РФ, зокрема, журналістів, дисидентів, громадських активістів та родичів громадян країн-членів ЄС, зазначається у повідомленні.

На практиці це означатиме, що громадяни РФ, звертаючись за візами, будуть змушені платити більший візовий збір - 80 євро, і надавати повний перелік підтверджуючих документів. Час розгляду заявок на отримання візи зросте до 15 днів і може бути продовжений до 45 днів. Також громадяни РФ більше не матимуть "легкого доступу" до віз, дійсних для багаторазового в'їзду у Шенгенську зону.

Цю рекомендацію Єврокомісії далі має розглянути Європейська Рада. У разі схвалення, рішення набуде чинності на наступний день після публікації в офіційному журналі ЄС.

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Урсула фон дер Ляєн: не можна вести справи з Росією як завжди

Разом з цим Єврокомісія запропонувала не визнавати російські паспорти, видані на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Херсонській та Запорізькій областях. "Держави-члени (ЄС - Ред.) не повинні визнавати російські паспорти, видані на окупованих територіях України, дійсними документами для отримання візи та перетину зовнішніх кордонів ЄС", - йдеться у повідомленні ЄК. Цю пропозицію також має розглянути Європейська Рада та Європарламент.

Коментуючи оголошені рекомендації Єврокомісії, президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) зазначила, що "не можна вести справи з Росією як завжди".

"Спрощення візового режиму - символ довіри, яку агресивна війна Росії повністю зруйнувала", - написала вона у Twitter .

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Верховна Рада закликала ЄС скасувати шенгенські візи для росіян

Сьогодні ж Верховна Рада України ухвалила звернення до інституцій ЄС, парламентів і урядів його держав-членів, в якому теж закликала їх анулювати угоду про спрощений порядок видачі віз громадянам РФ та не визнавати російські паспорти, видані на тимчасово окупованих територіях.



У своїй постанові український парламент також закликав європейські інституції встановити обмеження щодо видачі шенгенських та національних віз для громадян РФ. А також - напрацювати спільну позицію щодо анулювання 10 мільйонів вже виданих росіянам чинних шенгенських віз.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн-членів ЄС на неформальній зустрічі в Празі 31 серпня, домовилися призупинити дію угоди з Росією про спрощення візового режиму, але консенсусу щодо загальної заборони віз для російських туристів досягти не змогли. Польща та три країни Балтії заявили, що розглядають можливість заборонити в'їзд російським туристам із шенгенськими візами незалежно від рішення на загальноєвропейському рівні.