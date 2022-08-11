Чи опустить Євросоюз залізну завісу перед росіянами?

Дискусія щодо припинення видачі віз громадянам Росії для в'їзду на територію країн ЄС поступово переходить на загальноєвропейський рівень. Чехія, яка зараз головує в Євросоюзі, збирається винести це питання на засідання за участю міністрів закордонних справ країн-членів, яке відбудеться наприкінці серпня в Празі.

Про це повідомив голова зовнішньополітичного відомства Чехії Ян Липавський. "Під час російської агресії (…) не може бути й мови про звичайний туризм для російських громадян", - заявив міністр. За його словами, Чехія, яка припинила видачу віз туристам з Росії 25 лютого, наступного дня після початку російського вторгнення в Україну, вже не раз закликала інші країни ЄС наслідувати її приклад: "І ми намагаємося пояснити нашим партнерам, що це виправданий і ефективний крок".

Аргументи "за" і "проти"

Для того, щоб рішення про візові санкції було ухвалено на загальноєвропейському рівні, його має затвердити Рада ЄС за одностайної підтримки 27 країн-членів. Але поки що про таку підтримку не йдеться. Посилити візові правила для громадян РФ закликає, наприклад, Фінляндія. "Неправильно, що в той час, коли Росія веде агресивну, жорстоку, загарбницьку війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати Європою", - зазначила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін і запропонувала ухвалити на рівні ЄС рішення про обмеження на в'їзд до країн Шенгенської зони для російських туристів.

Німецький канцлер Шольц не підтримує ідею заборонити видачу віз для росіян

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) цієї ідеї не підтримує. На його думку, те, що відбувається в Україні, - це "війна Путіна", і ЄС уже запровадив численні санкції проти осіб, близьких до російського президента. "Ми продовжимо це", - пообіцяв Шольц, проте візові санкції проти всіх росіян він називає невиправданим кроком.

Російських туристів не чекають у країнах Балтії

Поки в європейських столицях триває неформальне обговорення політичної, юридичної та технічної складових цього питання, національні уряди деяких країн ЄС самостійно роблять кроки, які обмежують ті чи інші візові можливості для громадян РФ.

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Окрім Чехії, одними з перших вирішили закрити в'їзд для російських туристів Естонія, Литва та Латвія. "Припиніть видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи - це привілей, а не право людини", - з таким закликом звернулася до своїх європейських колег прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Уряд у Таллінні вирішив не лише не приймати заявки на видачу туристичних віз громадянам РФ, а й не впускати в країну навіть тих громадян Росії, яким Естонія раніше вже видала шенгенську візу.

Естонія призупинила видачу туристичних віз росіянам

Посилила візову політику щодо росіян і Латвія. Весною цього року вона призупинила видачу їм туристичних віз. А на початку серпня латвійське посольство в Москві повідомило, що "на невизначений термін" зупиняє прийом заяв на отримання будь-яких типів віз.

"У випадках крайньої потреби"

Про припинення - також на невизначений термін - видачі короткострокових віз та посвідки на проживання для росіян ще наприкінці травня заявила Данія. А на сайті посольства Словаччини в РФ сказано, що прийом заяв для отримання шенгенської візи "виконується лише у випадках крайньої необхідності".

При цьому візові обмеження, які вже запровадили деякі країни проти росіян, мають певні винятки. Зокрема, в'їзд дозволяється членам офіційних делегацій, дипломатам, особам, близькі родичі яких вже стали громадянами ЄС, а також тим, хто хоче виїхати з Росії з гуманітарною метою.

Спостерігачі відзначають, що опосередковано на появу візових обмежень для росіян вплинула висилка у відповідь Москвою досить великої кількості дипломатів з країн-членів ЄС, що працювали в РФ, а це помітно ускладнило роботу консульських відділів. Наразі дуже складно отримати короткострокову туристичну візу у консульствах Болгарії, Нідерландів та Бельгії. Але офіційні представники цих країн наполягають, що це суто технічні труднощі, а не політичний жест.

"Колективне покарання не потрібне там, де є закон"

На даний момент важко передбачити, лідери яких країн ЄС підтримають єдину заборону на в'їзд російських туристів і чи вдасться їм переконати своїх колег, котрі критично налаштовані з цього приводу. Експерт Європейської ради з міжнародної політики (ECFR) Ґустав Ґрессель (Gustav Gressel) припускає, що "оскільки деякі російські туристи дозволяють собі ображати українських біженців у Європі та з гордістю розповідають про це в інтернеті, громадська думка у багатьох країнах схиляється проти видачі віз" громадянам РФ. Проте сам аналітик вважає таке колективне покарання "непотрібним кроком".

Навіть у випадку обмежень на видачу віз росіянам країни ЄС зробили для декого винятки

Ґрессель упевнений, що державам ЄС насамперед необхідно суворо контролювати виконання своїх законів: "На утиски та залякування, чи то з боку російських фашистів, ісламістів, чи інших екстремістів, потрібно реагувати абсолютною нетерпимістю: штрафом або в'язницею, а потім депортацією".

Зі свого боку, представниця МЗС ФРН Андреа Зассе (Andrea Sasse) вважає, що від заборони на видачу віз росіянам постраждають не лише туристи з РФ. "Ідеться тут не тільки про російських туристів, але, приміром, і про представників громадянського суспільства. Про школярів, студентів, візи для близьких родичів громадян країн ЄС або громадян Росії, які проживають на території Євросоюзу. Предметом дискусії стало б дуже широке коло осіб ", - підсумувала Зассе.