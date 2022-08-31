Чотири країни ЄС погрожують заборонити в'їзд із РФ з візами

Польща, Естонія, Латвія та Литва попередили, що в разі провалу на рівні ЄС рішення щодо заборони туристичних поїздок росіян, вони ухвалять обмеження на в'їзд громадянам РФ з європейськими візами у своїх країнах.

Польща та три країни Балтії розглядають можливість заборонити в'їзд російським туристам із шенгенськими візами в разі провалу рішення щодо обмежень на рівні всього Європейського Союзу. Про це в середу, 31 серпня, повідомляє AFP із посиланням на спільну заяву держав, яка потрапила до розпорядження агентства.

Там ідеться, що призупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією від 2007 року, яке підтримують багато членів Євросоюзу, є "першим необхідним кроком". Це зробить візи для росіян дорожчими, збільшить кількість вимог до документів, а також призведе до довшого часу очікування на візу. Водночас, на думку Варшави, Вільнюса, Таллінна та Риги, цього недостатньо.

"Нам потрібно різко обмежити кількість виданих віз, перш за все туристичних, щоби зменшити потік російських громадян до ЄС і Шенгенської зони. Поки такі заходи не діють на рівні Євросоюзу, ми розглянемо можливість запровадження на національному рівні тимчасових заходів щодо заборони видачі віз або обмеження перетину кордону для громадян Росії, які мають візи ЄС", - йдеться в заяві.

Там уточнюється, що винятком має стати в'їзд для дисидентів, а також поїздки у гуманітарних цілях.

Брюссель закликає країни ЄС до єдності

Останнім часом дедалі більше країн обмежують поїздки для громадян РФ на національному рівні. Втім, росіяни можуть в'їжджати до країн ЄС із візами, виданими виданими іншими членами Шенгенської угоди. Сьогодні в Празі другий день продовжується неформальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС, на якій обговорюють можливі візові обмеження для росіян на рівні всього Євросоюзу.

На запровадженні повної заборони на в'їзд російським туристам до ЄС наполягає Україна. Рішення підтримують країни східної та північної Європи. Зокрема, крім вищезгаданих, Фінляндія, Данія та Чехія.

Однак консенсусу щодо цього в ЄС нема. Наприклад, Німеччина та Франція вважають повну заборону "контрпродуктивною". Проти виступають також Португалія, Греція, Кіпр та Австрія.

Верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав країни ЄС знайти спільну мову щодо заборони віз для російських туристів. "Нам доведеться досягти згоди та політичного рішення. Я буду працювати на єдність", - сказав він, прибувши на зустріч у середу.

Через відсутність єдності з питання повної заборони, розглядається можливість призупинення дії угоди про спрощення візового режиму. Для цього потрібні голоси 15 країн-членів ЄС або держав, в яких проживають щонайменше 65 відсотків населення блоку. Оскільки зустріч міністрів закордонних справ у Празі 31 серпня - неформальна, жодне юридичне, а не політичне, рішення - неможливе, зазначає dpa.

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