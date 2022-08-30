ЄС розділений по тренувальній місії для України і віз для РФ

Під час неформальних зустрічей 30 серпня міністри оборони ЄС обговорюють тренування українських солдатів в Європі, а міністри закордонних справ - візові обмеження для росіян.

У вівторок, 30 серпня, міністри оборони країн-членів Європейського Союзу зберуться в Празі. До роботи одного з засідань неформальної Ради ЄС з оборони долучиться відеозв'язком український міністр Олексій Резніков.

Верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель запропонував розглянути на зустрічі питання розгортання військової тренувальної місії для України. Потреба в навчанні українських новобранців виникає через втрати на фронті та виснаження досвідчених солдатів, тоді як офіцери, які могли би проводити тренування, теж залучені до активних боїв, зауважує Associated Press.

За задумом Борреля, місія могла би бути розгорнута в одній з сусідніх з Україною країн-членів Євросоюзу. Головний європейський дипломат не очікує сьогодні обов'язково рішення, але розраховує на досягнення "загальної політичної згоди". "Я сподіваюся, що ми отримаємо політичне зелене світло", - сказав він журналістам напередодні зустрічі.

Втім, за даними ЗМІ, європейські міністри оборони розділені з цього питання. Наприклад, міністерка Нідерландів Кайса Оллонґрен сказала, що її країна вітатиме таке рішення. Ірландський міністр Саймон Ковені також вважає, що було би добре забезпечити "колективну роботу ЄС в організований спосіб" із цього питання. В свою чергу міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна готова прийняти в себе такі навчання. "Я вірю, що ми знайдемо рішення", - цитує його AFP.

Тим часом міністр Люксембургу не впевнений, що "це правильний спосіб допомоги" - достатньо швидкий та гнучкий. Його занепокоєння повторила австрійська міністерка Клаудія Таннер.

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В ЄС немає єдності щодо візових обмежень для росіян

Також сьогодні в Празі відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС, яка продовжиться 31 серпня. На неї запрошений глава українського МЗС Дмитро Кулеба, який проведе в її рамках низку двосторонніх переговорів.

На зустрічі збираються обговорити подальші санкції проти РФ за війну в Україні, зокрема, візові обмеження для громадян РФ.

Напередодні зустрічі Німеччина та Франція спільно виступили проти заборони росіянам на в'їзд до ЄС. На їхню думку, такий крок буде контрпродуктивним. "Нам потрібно стратегічно боротися за "серця та уми" російського населення - принаймні тих його сегментів, які ще не повністю відчужені від Заходу", - цитує документ агентство Reuters. При цьому країни вважають, що візові заявки від росіян варто ретельно перевіряти на предмет можливих безпекових ризиків.

Обмеження для громадян РФ на в'їзд і видачу шенгенських віз одноосібно запроваджують дедалі більше держав. Таких заходів уже вжили Естонія, Латвія, Литва та Чехія. Фінляндія планує запровадити аналогічні кроки у вересні. Розглядає таку можливість і Польща. Данія наполягає на ухваленні загальноєвропейського рішення та попереджує, що в іншому випадку теж діятиме самотужки. Зокрема, міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод минулого тижня заявив, що заборона надішле чіткий сигнал президенту РФ Володимиру Путіну: "Для мене дуже провокативно бачите російських чоловіків на європейських пляжах у Південній Європі, тоді як українські чоловіки від 18 до 60 років не можуть навіть покинути свою країну, а повинні боротися за свою свободу".

Крім Німеччини та Франції проти заборони, за даними ЗМІ, виступають також Португалія, Греція і Кіпр. Напередодні саміту незгоду висловила й Австрія. "Було б абсурдно прямо зараз перекривати дорогу на Захід критичним голосам у Росії", - заявив німецькому виданню Die Welt міністр закордонних справ країни Александер Шалленберг.

Як компромісний варіант, за даними агентства Bloomberg, головуюча в Раді ЄС Чехія пропонує не забороняти росіянам повністю в'їзд, а скасувати угоду про спрощений порядок видачі шенгенських віз. Якщо це рішення ухвалять, то росіяни, як і раніше, зможуть подавати заявки на отримання віз, але їхній розгляд займатиме більше часу, а вартість збільшиться з 35 до 80 євро.