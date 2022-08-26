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Шенгенська віза (ілюстративне фото)
Шенгенська віза (ілюстративне фото)Фото: Nikolai Sorokin/Zoonar/picture alliance
ПолітикаЄвропа

З початку війни в Україні до ЄС в'їхали майже мільйон росіян

Євгенія Наконечна
3 год. тому

Понад 60 відсотків громадян РФ потрапили на територію Євросоюзу через Фінляндію та Естонію, випливає з даних агентства Frontex.

https://www.dw.com/uk/z-pocatku-vijni-v-ukraini-do-es-vihali-majze-miljon-rosian/a-62935062

З початку повномасштабної війни Росії проти України на територію Європейського Союзу в'їхали майже мільйон громадян РФ. Такі дані навела інформаційна агенція dpa 25 серпня з посиланням на Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex.

З 24 лютого до 22 серпня кордони ЄС перетнули 998 085 громадян РФ, розповів представник Frontex. 

61 відсоток росіян в'їхали до ЄС через Фінляндію та Естонію. Зокрема, понад 329 тисяч громадян або 33 відсотка зробили це через фінський кордон, а майже 282 тисячі або 28 відсотків - через естонський, зауважує національна телерадіокомпанія Естонії ERR. Ще понад 132 тисячі громадян Росії потрапили до ЄС через Литву, понад 35 тисяч - через Латвію, понад 26 тисяч - через Польщу.

Дискусія про шенгенські візи для росіян

На тлі війни, що триває в Україні, все більше європейських країн в односторонньому порядку обмежують видачу туристичних шенгенських віз для громадян Росії. Такі заходи вже запровадили Естонія, Латвія, Литва та Чехія. Фінляндія планує доєднатись у вересні, розглядає таку можливість і Польща. Данія наполягає на ухваленні загальноєвропейського рішення щодо віз для росіян, попереджаючи, що в іншому випадку теж діятиме самотужки.

Водночас низка країн ЄС не підтримує ідею заборони на видачу туристичних віз громадянам РФ. Зокрема, Німеччина, Угорщина, Португалія, Греція, Кіпр.

Очікується, що міністри закордонних справ Євросоюзу обговорять це питання на неформальній зустрічі 31 серпня. За даними агентства Bloomberg, головуюча в Раді ЄС Чехія може запропонувати повністю скасувати угоду про спрощений порядок видачі шенгенських віз громадянам РФ і Білорусі. Якщо це рішення ухвалять, то росіяни та білоруси, як і раніше, зможуть подавати заявки на отримання шенгенських віз, проте їхній розгляд займатиме більше часу, а вартість збільшиться з 35 до 80 євро.

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