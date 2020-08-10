Німеччина не підтримає візові обмеження для громадян РФ - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що Німеччина не підтримуватиме ініціативу низки європейських країн щодо запровадження заборони на видачу шенгенських віз громадянам РФ. Про це він сказав у понеділок, 15 серпня, після зустрічі з лідерами Скандинавських країн в Осло.

"Це не війна російського народу. Це війна (президента Росії Володимира. - Ред.) Путіна. І ми маємо чітко це розуміти", - цитує Шольца Associated Press.

Канцлер Німеччини вважає, що для дебатів щодо заборони на європейському рівні може бути місце, але застерігає, що в разі запровадження обмежень з труднощами з виїздом із РФ зіткнуться опоненти Кремля. "Важливо розуміти, що багато людей тікають з Росії, тому що вони не згодні з російським режимом. Всі рішення, які ми ухвалюємо, не мають ускладнювати процес виїзду з країни для втечі від влади та диктатури в Росії", - цитує Шольца dpa.

Ініціатива щодо заборони в'їзду росіянам до Європи

Після того, як Росія здійснила 24 лютого повномасштабне військове вторгнення в Україну, Європейський Союз заборонив авіасполучення з РФ. При цьому громадяни Росії можуть в'їжджати до ЄС наземним транспортом, а шенгенські візи, видані однією країною, діють на території всього Євросоюзу.

Низка країн Європи, зокрема, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Чехія та інші, обмежили видачу віз тільки певним категоріям росіян і закликають ЄС заборонити громадянам РФ відвідувати Європу.

В Європейській комісії раніше пояснювали, що правила ЄС не дозволяють повністю заборонити візи росіянам. Тим не менше, останніми днями влада України постійно закликає Захід заборонити всім громадянам РФ в'їзд на свою територію, а низка європейських держав ініціюють розгляд цього питання на неформальній зустрічі

міністрів закордонних справ Євросоюзу 31 серпня.

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