Головуюча в ЄС Чехія вимагатиме заборони шенгенських віз для росіян

Влада Чехії, яка головує в Європейському Союзі у другому півріччі 2022 року, підтримує заклики заборонити шенгенські візи громадянам Росії на тлі війни проти Україні, і домагатиметься реалізації цього заходу. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наполягатиме на консенсусі з приводу цього питання на засіданні Ради ЄС наприкінці серпня. Росія "має розуміти, що подібна войовнича політика не залишиться без наслідків", - заявив він у п'ятницю, 12 серпня.

Раніше на неформальній зустрічі глав МЗС країн ЄС у Празі Ліпавський назвав заборону на видачу шенгенських віз "виправданим та ефективним заходом". "У період російської агресії, оголошені межі якої постійно зміщуються, не може бути й мови про звичайний туризм для російських громадян", - сказав він в інтерв'ю чеському онлайн-виданню "Новини".

Україна хоче заборони на в'їзд до ЄС для всіх росіян

В опублікованому 8 серпня інтерв'ю газеті The Washington Post, президент України Володимир Зеленський закликав Захід заборонити всім росіянам в'їзд на свою територію. Усі раніше введені санкції проти Росії є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для громадян РФ на один рік та запровадженням повного ембарго на купівлю російських енергоносіїв, упевнений він.

Водночас Зеленський зазначив, що цей захід має торкнутися зокрема й тих росіян, які залишили країну через незгоду з війною в Україні. "Про яких би росіян не йшлося, відправте їх назад до Росії. Тоді вони зрозуміють", - додав він і наголосив, що всі громадяни РФ повинні нести відповідальність за дії влади.

Хто підтримує заборону

У червні уряд Чехії вирішив припинити видачу віз та посвідок на проживання громадянам Росії та Білорусі до кінця березня 2023 року. Естонія не видає туристичні візи росіянам з березня. До 20 серпня має набути чинності рішення, згідно з яким до країни не пускатимуть громадян РФ із виданими Таллінном шенгенськими візами за кількома винятками. Прем'єрка Естонії Кая Каллас також закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС.

Литва підтримує рішення влади Естонії про заборону на в'їзд до країни для громадян РФ, проте вважає, що обмеження працюють більш ефективно, якщо вони ухвалені на рівні ЄС.

На початку серпня Латвія призупинила видачу віз громадянам Росії на невизначений термін "у зв'язку з міжнародною ситуацією". Фінляндія планує запровадити обмеження на туристичні візи для громадян РФ. Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін також виступає за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

Водночас канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz)не підтримує ідею повної заборони на в'їзд росіян до Європи. В Європейській комісії зазначають, що розгляд заявок на короткострокові шенгенські візи - прерогатива держав-членів співтовариства, які повинні ухвалювати рішення по кожному документу "в індивідуальному порядку".