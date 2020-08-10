Коментар: Росіянам - жодних Шенгенських туристичних віз під час війни!

Останнім часом в Європі активно дискутують щодо необхідності запровадження обмежень на в'їзд для російських туристів. Тож дедалі частіше можна почути запитання: "Хіба це нормально, що російським громадянам дозволяють відпочивати як туристам в Іспанії або Франції в той час, як армія РФ вбиває тисячі жінок і дітей в Україні?" - "У жодному разі", - вважає дедалі більше людей в ЄС.

Це означає, що фактично країни Шенгенської зони повинні призупинити на невизначений термін видачу туристичних віз всім росіянам. Принаймні, доти, доки Москва буде утримувати під своїм контролем частину України, адже й досі мільйони росіян підтримують цю війну або вдають, що не мають до неї жодного стосунку. Тож необхідно дати їм зрозуміти, що нині вони небажані гості в Європі. Може, для багатьох москвичів немає нічого поганого в тому, щоб жити всмак у кав'ярнях і ресторанах, у той час, як в їхніх співвітчизників руки в крові, однак у цивілізованому світі це ненормально.

Декому доведеться миритися з несправедливістю

Безумовно, повна заборона видачі туристичних віз до Шенгенської зони всім росіянам несправедлива, принаймні, почасти. Адже від цього постраждають і невинні люди, зокрема ті, які не підтримують війну Росії проти України, але не мають мужності протестувати проти неї. Однак такому "побічному наслідку" важко запобігти.

Міодраг Шоріч

Не варто забувати й про те, що в разі запровадження таких обмежень, дехто з росіян буде ще більше підтримувати Кремль. Ну й нехай. Але пляжний відпочинок на Лазуровому узбережжі або шопінг на Єлисейських полях має стати для них недоступним. Єдине, що їм залишатиметься, - відчуття дискомфорту, своєрідного "сидіння на лаві підсудних". А це - саме те, що потрібно. Бо ставитися до росіян під час війни так само як до інших народів більше не можна - так само як не було звичного ставлення до німців в період з 1939 по 1945 рік і в перші роки після нього.

Крім того, необхідність припинення видачі туристичних віз росіянам може бути продиктована й міркуваннями безпеки. Приміром, росіянин Вадим Красиков приїхав за такою візою до Берліна, щоб холоднокровно застрелити прохача притулку з Грузії - ймовірно, за дорученням ФСБ. Це робить Росію, як зазначають німецькі експерти із зовнішньої політики, "терористичною державою". А це те, від чого Європа повинна себе захистити.

Потрібні єдині правила для всіх країн Шенгенської зони

Попри це, окремим людям з Росії все ж слід надавати можливість потрапити до Європи. Адже у Німеччині та Європі спостерігається гостра демографічна криза. Чимало компаній уже багато років шукають кваліфікованих працівників. За останні роки мільйони росіян, особливо молоді та освічені люди, виїхали з Росії в інші країни на постійне місце проживання. Це необхідно заохочувати й надалі. Російським студентам і науковцям, які хочуть навчатися або працювати на Заході, також потрібно дозволяти в'їзд, так само як і російським опозиціонерам. Навіть відвідування родичів потрібно як і раніше дозволяти, хоч і з певними обмеженнями.

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Важливо тільки, щоб уряди всіх країн Шенгенської зони погодили єдині правила, а також скасування цього виду санкцій, коли в Україні запанує тривалий мир. Упродовж останнього часу більшість німців підтримували постачання важких озброєнь Україні. Меншість виступає проти - в основному, посилаючись на історію Німеччини. Вони, як ніхто інший, вітали б заборону видачі туристичних віз для росіян, адже цей вид санкцій дає швидкий ефект і не коштує жодного життя.

Навіть пронизані панівною ідеологією одноманітні російські ЗМІ не змогли б проігнорувати припинення видачі туристичних віз. Спочатку вони, звісно, зловтішно коментували б це. Можливо, навіть запитували б, чи не варто іншим західним державам наслідувати цей приклад. А згодом російські ЗМІ стали б пояснювати росіянам переваги відпочинку у власній країні. Так, як це було за СРСР. А одним з їхніх аргументів, мабуть, стало б те, що таким чином московські кафе й ресторани отримають додаткових клієнтів та більший прибуток.

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