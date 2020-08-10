 Коментар: Росіянам - жодних Шенгенських туристичних віз під час війни! | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.08.2022

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Європа

Коментар: Росіянам - жодних Шенгенських туристичних віз під час війни!

У питанні обмеження в'їзду для росіян країни-члени ЄС роблять те, що у них виходить найкраще, - діють непослідовно. А треба діяти злагоджено й рішуче, хоч і з деякими винятками в обмеженнях, вважає Міодраг Шоріч.

Досі туристи з Росії були бажаними гостями в бутіках та елітних крамницях Європи

Досі туристи з Росії були бажаними гостями в бутіках та елітних крамницях Європи

Останнім часом в Європі активно дискутують щодо необхідності запровадження обмежень на в'їзд для російських туристів. Тож дедалі частіше можна почути запитання: "Хіба це нормально, що російським громадянам дозволяють відпочивати як туристам в Іспанії або Франції в той час, як армія РФ вбиває тисячі жінок і дітей в Україні?" - "У жодному разі", - вважає дедалі більше людей в ЄС.

Це означає, що фактично країни Шенгенської зони повинні призупинити на невизначений термін видачу туристичних віз всім росіянам. Принаймні, доти, доки Москва буде утримувати під своїм контролем частину України, адже й досі мільйони росіян підтримують цю війну або вдають, що не мають до неї жодного стосунку. Тож необхідно дати їм зрозуміти, що нині вони небажані гості в Європі. Може, для багатьох москвичів немає нічого поганого в тому, щоб жити всмак у кав'ярнях і ресторанах, у той час, як в їхніх співвітчизників руки в крові, однак у цивілізованому світі це ненормально.

Декому доведеться миритися з несправедливістю

Безумовно, повна заборона видачі туристичних віз до Шенгенської зони всім росіянам несправедлива, принаймні, почасти. Адже від цього постраждають і невинні люди, зокрема ті, які не підтримують війну Росії проти України, але не мають мужності протестувати проти неї. Однак такому "побічному наслідку" важко запобігти.

Міодраг Шоріч

Міодраг Шоріч

Не варто забувати й про те, що в разі запровадження таких обмежень, дехто з росіян буде ще більше підтримувати Кремль. Ну й нехай. Але пляжний відпочинок на Лазуровому узбережжі або шопінг на Єлисейських полях має стати для них недоступним. Єдине, що їм залишатиметься, - відчуття дискомфорту, своєрідного "сидіння на лаві підсудних". А це - саме те, що потрібно. Бо ставитися до росіян під час війни так само як до інших народів більше не можна - так само як не було звичного ставлення до німців в період з 1939 по 1945 рік і в перші роки після нього.

Крім того, необхідність припинення видачі туристичних віз росіянам може бути продиктована й міркуваннями безпеки. Приміром, росіянин Вадим Красиков приїхав за такою візою до Берліна, щоб холоднокровно застрелити прохача притулку з Грузії - ймовірно, за дорученням ФСБ. Це робить Росію, як зазначають німецькі експерти із зовнішньої політики, "терористичною державою". А це те, від чого Європа повинна себе захистити.

Потрібні єдині правила для всіх країн Шенгенської зони

Попри це, окремим людям з Росії все ж слід надавати можливість потрапити до Європи. Адже у Німеччині та Європі спостерігається гостра демографічна криза. Чимало компаній уже багато років шукають кваліфікованих працівників. За останні роки мільйони росіян, особливо молоді та освічені люди, виїхали з Росії в інші країни на постійне місце проживання. Це необхідно заохочувати й надалі. Російським студентам і науковцям, які хочуть навчатися або працювати на Заході, також потрібно дозволяти в'їзд, так само як і російським опозиціонерам. Навіть відвідування родичів потрібно як і раніше дозволяти, хоч і з певними обмеженнями.

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Важливо тільки, щоб уряди всіх країн Шенгенської зони погодили єдині правила, а також скасування цього виду санкцій, коли в Україні запанує тривалий мир. Упродовж останнього часу більшість німців підтримували постачання важких озброєнь Україні. Меншість виступає проти - в основному, посилаючись на історію Німеччини. Вони, як ніхто інший, вітали б заборону видачі туристичних віз для росіян, адже цей вид санкцій дає швидкий ефект і не коштує жодного життя.

Навіть пронизані панівною ідеологією одноманітні російські ЗМІ не змогли б проігнорувати припинення видачі туристичних віз. Спочатку вони, звісно, зловтішно коментували б це. Можливо, навіть запитували б, чи не варто іншим західним державам наслідувати цей приклад. А згодом російські ЗМІ стали б пояснювати росіянам переваги відпочинку у власній країні. Так, як це було за СРСР. А одним з їхніх аргументів, мабуть, стало б те, що таким чином московські кафе й ресторани отримають додаткових клієнтів та більший прибуток.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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Докладно

Досі туристи з Росії були бажаними гостями в бутіках та елітних крамницях Європи

Жодних Шенгенських туристичних віз для росіян під час війни!

Європейські країни мають діяти послідовніше щодо обмеження в'їзду для російських туристів, вважає Міодраг Шоріч.  

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