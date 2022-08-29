Боррель не підтримує повної заборони видачі віз росіянам

Тотальна заборона на видачу росіянам віз до Євросоюзу - "не найкраща пропозиція", вважає верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Про це у неділю, 28 серпня, він заявив в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF.

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Глава європейської дипломатії застеріг від розриву контактів із російським населенням - за його словами, наслідки такого всеосяжного кроку не були б позитивними. "У будь-якому випадку, я не прихильник того, щоб взагалі більше не видавати візи", - сказав Боррель. Він також засумнівався, що країни ЄС виявлять одностайність у цьому питанні.

FT: ЄС може призупинити спрощену видачу віз росіянам

Водночас, глави МЗС країн ЄС можуть підтримати пропозицію призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Про це раніше повідомила британська газета Financial Times із посиланням на три джерела. "Російським туристам недоречно прогулюватися нашими містами, нашими пристанями. Ми повинні надіслати сигнал населенню Росії, що ця війна неприпустима, вона неприйнятна", - сказав високопосадовець ЄС, який брав участь у переговорах. Якщо це рішення ухвалять, то росіяни та білоруси, як і раніше, зможуть подавати заявки на отримання шенгенських віз, проте їхній розгляд займатиме більше часу, а вартість збільшиться з 35 до 80 євро.

Ще один співрозмовник видання заявив, що в ЄС в майбутньому "хочуть вийти за межі призупинення спрощення візового режиму", додавши, що до кінця року можуть бути внесені серйозніші зміни. Єдиної думки щодо додаткових заходів у Брюсселі поки немає, наголошує FT.