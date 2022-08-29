  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель
Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель (фото з архіву)Фото: Janis Laizans/REUTERS
ПолітикаЄвропа

Боррель не підтримує повної заборони видачі віз росіянам

Єлизавета Фоміна | Євгенія Наконечна
55 хв. тому

Глава європейської дипломатії сумнівається, що країни Євросоюзу одноголосно схвалять повну заборону на видачу віз росіянам.

https://www.dw.com/uk/borrel-ne-pidtrimue-povnoi-zaboroni-vidaci-viz-rosianam/a-62957999

Тотальна заборона на видачу росіянам віз до Євросоюзу - "не найкраща пропозиція", вважає верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Про це у неділю, 28 серпня, він заявив в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF.

Читайте також: Видача туристичних віз росіянам: в яких країнах ЄС вже діють обмеження

Глава європейської дипломатії застеріг від розриву контактів із російським населенням - за його словами, наслідки такого всеосяжного кроку не були б позитивними. "У будь-якому випадку, я не прихильник того, щоб взагалі більше не видавати візи", - сказав Боррель. Він також засумнівався, що країни ЄС виявлять одностайність у цьому питанні.

FT: ЄС може призупинити спрощену видачу віз росіянам

Водночас, глави МЗС країн ЄС можуть підтримати пропозицію призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Про це раніше повідомила британська газета Financial Times із посиланням на три джерела. "Російським туристам недоречно прогулюватися нашими містами, нашими пристанями. Ми повинні надіслати сигнал населенню Росії, що ця війна неприпустима, вона неприйнятна", - сказав високопосадовець ЄС, який брав участь у переговорах. Якщо це рішення ухвалять, то росіяни та білоруси, як і раніше, зможуть подавати заявки на отримання шенгенських віз, проте їхній розгляд займатиме більше часу, а вартість збільшиться з 35 до 80 євро.

Ще один співрозмовник видання заявив, що в ЄС в майбутньому "хочуть вийти за межі призупинення спрощення візового режиму", додавши, що до кінця року можуть бути внесені серйозніші зміни. Єдиної думки щодо додаткових заходів у Брюсселі поки немає, наголошує FT.

Чи сумуватимуть фіни за росіянами?

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

За півтора місяці закупівельні ціни на пшеницю зросли майже влдвічі

Агровиробництво в Україні залишається нерентабельним

Економіка
2 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Франкфурт-на-Майні

Що чекає на економіку ФРН: ріст, спад, технічна рецесія?

Що чекає на економіку ФРН: ріст, спад, технічна рецесія?

Економіка
27 серпня 2022 р.
Зруйнований житловий будинок у Бородянці під Києвом

Наймасштабніші удари Росії по цивільних цілях в Україні

Наймасштабніші удари Росії по цивільних цілях в Україні

Конфлікти
26 серпня 2022 р.
13 фото
Волонтерки "Кухарської сотні Приірпіння" готують їжу для військових

Їжа на фронт: як українських воїнів годують волонтери

Їжа на фронт: як українських воїнів годують волонтери

Суспільство
26 серпня 2022 р.
Український військовий на Донбасі, липень 2022 року

Армія РФ "у шоці", а Україні потрібна зброя - експерти

Армія РФ "у шоці", а Україні потрібна зброя - експерти

Конфлікти
26 серпня 2022 р.
Демонстранти у Багдаді палять прапор США, вересень 2016 року

Як Кремль перемагає у інформаційній війні на Близькому Сході

Як Кремль перемагає у інформаційній війні на Близькому Сході

Політика
26 серпня 2022 р.
На початку 2022 року в Україні було 21090 захисних споруд цивільного захисту

Укриття: чи можна покращити ситуацію ще під час війни?

Укриття: чи можна покращити ситуацію ще під час війни?

Політика
26 серпня 2022 р.
На головну сторінку