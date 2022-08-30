ФРН пропонує призупинити візову угоду з РФ

Глави МЗС країн ЄС у Празі обговорять питання щодо повного припинення видачі шенгенських віз росіянам. У Німеччині виступають проти такого варіанту і пропонують призупинити угоду з РФ про спрощений візовий режим.

Німеччина пропонує повністю призупинити дію угоди між Європейським Союзом та Росією про спрощення візового режиму, заявила у вівторок, 30 серпня, міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на засіданні уряду в замку Мезеберг неподалік Берліна. Очікується, що відповідне рішення буде розглянуте главами МЗС країн ЄС на неформальній дводенній зустрічі у Празі, яка проходить 30 та 31 серпня.

За словами Бербок, ця пропозиція може стати "об’єднавчим мостом" між двома крайніми позиціями в ЄС - країнами, які вимагають повного припинення видачі віз росіянам та тими, хто виступає проти будь-яких візових обмежень. Як повідомила німецька міністерка, зупинка угоди передбачатиме повне припинення видачі громадянам РФ багаторічних багаторазових віз до Євросоюзу. Крім того, країни Євросоюзу перед видачею візи зможуть перевіряти, на якій підставі було подано заявку на її отримання, і якою є близькість заявника до російського уряду.

Шопінг росіян у ЄС під час війни проти України

Влада Німеччини дотримується позиції, що можливість потрапити з Росії до Європи, як і раніше, повинні мати не лише журналісти та опозиціонери, а й, наприклад, студенти, заявила Бербок. За її словами, не слід карати росіян, критично налаштованих щодо режиму Путіна.

У ЄС уже кілька тижнів триває дискусія про те, що росіяни їздять до Європи на шопінг чи відпочивати у відпустку, коли в Україні гинуть тисячі людей внаслідок розв'язаної Росією війни. На зустрічі у Празі глави МЗС країн Євросоюзу спробують виробити єдине рішення щодо цього питання. Повне призупинення візової угоди, укладеної ЄС та Росією у 2007 році, може значно збільшити вартість віз до ЄС та ускладнити формальності для охочих їх отримати. Крім того, це дозволить країнам ЄС обмежити видачу шенгенських віз.

Після нападу Росії на Україну Євросоюз припинив дію цієї угоди для бізнесменів, дипломатів та чиновників з РФ. Обмеження для громадян РФ на в'їзд і видачу шенгенських віз одноосібно запроваджують дедалі більше держав. Таких заходів уже вжили Естонія, Латвія, Литва та Чехія. Фінляндія планує запровадити аналогічні кроки у вересні. Розглядає таку можливість і Польща. Данія наполягає на ухваленні загальноєвропейського рішення та попереджує, що в іншому випадку теж діятиме самотужки.

Крім Німеччини проти повної заборони виступають Франція і Угорщина, а також, за даними ЗМІ, Португалія, Греція і Кіпр. Напередодні саміту незгоду висловила й Австрія. "Було б абсурдно прямо зараз перекривати дорогу на Захід критичним голосам у Росії", - заявив німецькому виданню Die Welt міністр закордонних справ країни Александер Шалленберг.