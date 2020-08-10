Естонія посилює обмеження в'їзду для росіян

Естонія припинила видавати візи російським громадянам і заборонила в'їзд з туристичними та діловими візами. Відповідні обмеження набули чинності в четвер, 18 серпня.

Втім росіяни з візою, виданою однією з інших країн Шенгенської угоди, або які вже перебувають у шенгенській зоні, все одно зможуть в'їхати до Естонії, зазначає агенція dpa.

Також певні категорії громадян РФ досі зможуть отримати естонську візу. Зокрема, російські дипломати та члени їхніх сімей, а також росіяни, які відвідують близького родича, який є громадянином або резидентом Естонії.

За даними естонських прикордонників, щодня кордон з Естонією перетинають близько 2500 громадян Росії - майже половина з них за туристичними візами.

Візова блокада росіян

Раніше прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала інші європейські країни припинити видачу туристичних віз громадянам РФ. "Відвідання Європи - це привілей, а не право людини. Час припинити туризм з Росії", - наголосила вона.

Низка країн Європи, зокрема, Литва, Латвія, Фінляндія, Чехія та інші, вже обмежили видачу віз росіянам і закликають Євросоюз повністю заборонити громадянам РФ відвідувати Європу.

Однак Європейська комісія та Німеччина поки проти повної заборони віз росіянам. В Єврокомісії пояснювали, що правила ЄС не дозволяють заборонити візи громадянам РФ повністю. Тим не менше кілька європейських держав, у тому числі Чехія, яка нині головує в Раді ЄС, ініціюють розгляд цього питання на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу 31 серпня.

Зеленський: Путін боїться лише тиску з боку росіян

Президент України Володимир Зеленський вважає заборону на в'їзд усіх громадян Росії до країн ЄС дуже "хорошими та мирними санкціями", які зможуть прискорити закінчення війни. Він пояснив, що такі санкції не забирають майно чи життя, в той час як РФ забирає чужі території. "Ви кажете всьому світу, що він житиме за вашими правилами. Добре, тоді їдьте туди і живіть там", - пояснює він.

За словами Зеленського, тільки так можна вплинути на президента РФ Володимира Путіна. "Коли населення РФ буде тиснути на його рішення, тоді будуть результати. І війна закінчиться. Просто закрийте кордони на рік і побачите результат", - сказав президент України.

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