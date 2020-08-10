Зеленський: Заборона в'їзду росіян до ЄС - "хороші та мирні санкції"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що заборона на в'їзд усіх громадян Російської Федерації до країн Європейського Союзу є дуже "хорошими та мирними санкціями", які зможуть прискорити закінчення війни. Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post, витяги з якого опублікували 16 серпня. Перший короткий фрагмент цієї розмови газета оприлюднила 8 серпня.

"Вони (Захід. - Ред.) можуть запровадити обмежувальні санкції. Наприклад, заборону на в'їзд усіх громадян РФ до країн Євросоюзу. Хороші санкції. Я вважаю, що вони дуже хороші та мирні", - сказав Зеленський у відповідь на запитання журналіста про необхідну Україні допомогу для зупинки псевдореферендуму на Херсонщині.

Зеленський пояснив, що такі санкції не забирають майно чи життя, в той час як РФ забирає чужі території. "Що ж, нехай живуть у своєму власному світі, поки не змінять свою філософію. Країни повинні закрити кордони та ввести ембарго на енергоносії. На мою думку, все інше - слабші санкції. Зараз немає повного ембарго на постачання енергоносіїв, та кордони не закриті", - наголосив він.

"Нехай усі їдуть до Росії"

Президент України зауважив, що росіяни обрали свою владу, а тепер не борються з нею і не сперечаються. За його словами, громадяни РФ, які публічно виступають проти війни, - це поодинокі випадки, і ці люди перебувають у в'язницях. "Тож нехай росіяни вирушають додому, нехай усі поїдуть до Росії. Ви хочете цієї ізоляції, чи не так? Ви кажете всьому світу, що він житиме за вашими правилами. Добре, тоді їдьте туди і живіть там", - звернувся він до громадян РФ.

За словами Зеленського, у цьому немає нічого страшного, адже потім заборона може бути скасована. "Просто тільки тоді вони зрозуміють", - додав він.

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"Путін боїться лише тиску з боку росіян"

Зеленський вважає, що тільки так можна вплинути на президента РФ Володимира Путіна. "У цієї людини немає іншого страху, крім страху за своє життя. І його життя залежить від того, чи є загроза йому з боку росіян. Більше йому нічого не загрожує. Так воно і є. Тому коли населення РФ буде тиснути на його рішення, тоді будуть результати. І війна закінчиться. Просто закрийте кордони на рік і побачите результат", - сказав він.

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Ініціатива заборони в'їзду росіянам до Європи

Після того як Росія здійснила 24 лютого повномасштабне військове вторгнення в Україну, ЄС заборонив авіасполучення з РФ. При цьому громадяни Росії можуть в'їжджати до Євросоюзу наземним транспортом, а шенгенські візи, видані однією країною, діють на території всього ЄС.

Низка країн Європи, зокрема, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Чехія та інші, вже обмежили видачу віз росіянам і закликають Євросоюз повністю заборонити громадянам РФ відвідувати Європу.

В Європейській комісії раніше пояснювали, що правила ЄС не дозволяють заборонити візи росіянам повністю. Тим не менше кілька європейських держав ініціюють розгляд цього питання на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу 31 серпня.

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