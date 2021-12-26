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The Washington Post

The Washington Post - видається в місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "The Washington Post".

РФ може використати Азовське море як плацдарм нападу на Україну - WP

РФ може використати Азовське море як плацдарм нападу на Україну - WP 26.12.2021

На думку видання The Washington Post, якщо вторгнення Росії на територію України почнеться з моря, то українські війська "виявляться значною мірою безсилими".
РФ може задіяти 175 тисяч військових для наступу на Україну - ЗМІ

РФ може задіяти 175 тисяч військових для наступу на Україну - ЗМІ 04.12.2021

Розвідка США має дані, що РФ розробляє плани вторгнення в Україну одразу на кількох фронтах, повідомляє видання The Washington Post. Про дані розвідки щодо ймовірного наступу на початку 2022 року пише і агентство AP.
Міноборони України заперечує, що Росія стягує війська до кордону

Міноборони України заперечує, що Росія стягує війська до кордону 01.11.2021

У міноборони України заявили, що не виявили посиленої військової присутності Росії на кордоні. Раніше про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на власні джерела.
Росія знову стягує війська до кордону з Україною - The Washington Post

Росія знову стягує війська до кордону з Україною - The Washington Post 31.10.2021

Нарощування військ РФ біля кордону України викликає занепокоєння в США та Європі, пише газета The Washington Post.
ЗМІ дізналися про вимогу Трампа до влади Джорджії знайти відсутні голоси

ЗМІ дізналися про вимогу Трампа до влади Джорджії "знайти" відсутні голоси 04.01.2021

Дональд Трамп вимагав від держсекретаря Джорджії "знайти" йому відсутні 11 780 голосів для перемоги в цьому штаті над Джо Байденом, свідчить аудіозапис розмови, що потрапила до The Washington Post і AP.
Тимчасовий повірений США в Україні закинув Трампу тиск на Зеленського

Тимчасовий повірений США в Україні закинув Трампу тиск на Зеленського 23.10.2019

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор виступив у Конгресі і повідомив, що США збиралися допомагати Україні тільки в обмін на розслідування проти Байдена. Про це написало видання The Washington Post.
Вашингтон передав Лондону запит на екстрадицію Ассанжа - ЗМІ

Вашингтон передав Лондону запит на екстрадицію Ассанжа - ЗМІ 11.06.2019

Влада США висунула засновнику WikiLeaks додаткові звинувачення за 17 новими пунктами. Запит про екстрадицію передали британській стороні, пише The Washington Post.
Російську фабрику тролів атакували військові США - ЗМІ

Російську "фабрику тролів" атакували військові США - ЗМІ 27.02.2019

Армія США здійснила кіберудар по відомій російській "фабриці тролів" у Санкт-Петербурзі під час проведення проміжних виборів до Конгресу США в листопаді 2018 року, повідомляє видання Washington Post.
WP: Трамп приховав деталі зустрічі з Путіним

WP: Трамп приховав деталі зустрічі з Путіним 13.01.2019

Після розмови з Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Гамбурзі Дональд Трамп забрав у свого перекладача папери з нотатками, стверджує The Washington Post. Президент США заперечує приховування інформації.
Затриманий у Росії американець Пол Вілан має громадянство чотирьох країн

Затриманий у Росії американець Пол Вілан має громадянство чотирьох країн 04.01.2019

Пол Вілан, якого Росія звинуватила у шпигунстві, змагався з сестрою і так отримав паспорти чотирьох країн світу, пише The Washington Post.
Глава саудівського МЗС назвав убивство журналіста Хашоггі величезною помилкою

Глава саудівського МЗС назвав убивство журналіста Хашоггі "величезною помилкою" 21.10.2018

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії аль-Джубейр заявив, що влада в Ер-Ріяді не знає, як був убитий журналіст Джамаль Хашоггі та де його тіло. Але міністр обіцяє, що винні в його смерті будуть покарані.

ЗМІ: Ер-Ріяд готовий визнати вбивство журналіста Хашоггі

ЗМІ: Ер-Ріяд готовий визнати вбивство журналіста Хашоггі 16.10.2018

Влада Саудівської Аравії готується пояснити смерть журналіста The Washington Post Джамаля Хашоггі небажаним наслідком неузгодженої спецоперації, повідомив американський телеканал CNN.
Туреччина має докази вбивства Хашоггі у консульстві Саудівської Аравії - ЗМІ

Туреччина має докази вбивства Хашоггі у консульстві Саудівської Аравії - ЗМІ 12.10.2018

У турецького уряду є аудіо- та відеодокази того, що журналіста Джамаля Хашоггі вбили у консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, пише видання The Washington Post. На записах чути, як його допитують та б'ють.
Вашингтон посилює тиск на Ер-Ріяд через зникнення саудівського журналіста

Вашингтон посилює тиск на Ер-Ріяд через зникнення саудівського журналіста 11.10.2018

Дональд Трамп, його радники і держсекретар США вимагають від саудівської влади пояснень щодо долі оглядача The Washington Post, який на початку жовтня зник у посольстві Саудівської Аравії в Стамбулі.
Висуванця Трампа до Верховного суду США Кавано звинуватили в домаганнях

Висуванця Трампа до Верховного суду США Кавано звинуватили в домаганнях 17.09.2018

51-річна професорка університету з Каліфорнії звинуватила кандидата на посаду судді Верховного суду США Бретта Кавано у спробі зґвалтування її на початку 1980-х років під час шкільної вечірки.
Коментар: Проблематичний опір Трампу

Коментар: Проблематичний опір Трампу 12.09.2018

У книжці Боба Вудворда "Страх" ідеться про те, як група осіб у Білому домі намагається не дозволити президенту США завдати своїми діями ще більше шкоди. Можливо, декого такий розклад тішить, але не Міхаелля Кніґґе.
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