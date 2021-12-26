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The Washington Post - видається в місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "The Washington Post".
Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор виступив у Конгресі і повідомив, що США збиралися допомагати Україні тільки в обмін на розслідування проти Байдена. Про це написало видання The Washington Post.
Міністр закордонних справ Саудівської Аравії аль-Джубейр заявив, що влада в Ер-Ріяді не знає, як був убитий журналіст Джамаль Хашоггі та де його тіло. Але міністр обіцяє, що винні в його смерті будуть покарані.