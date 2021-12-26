The Washington Post

Глава саудівського МЗС назвав убивство журналіста Хашоггі "величезною помилкою"

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії аль-Джубейр заявив, що влада в Ер-Ріяді не знає, як був убитий журналіст Джамаль Хашоггі та де його тіло. Але міністр обіцяє, що винні в його смерті будуть покарані.