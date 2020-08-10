Президент Латвії закликав анулювати візи та посвідки на проживання росіян

Президент Латвії Егілс Левітс вважає за необхідне анулювати вже видані візи та посвідки на проживання росіянам, які підтримують війну РФ проти України. "Торгівля попередніми урядами посвідками на проживання, їхня невиправдана щедрість у видачі видів на проживання російським громадянам… створили ризики безпеки та сприяли двомовності. Настав час провести ревізію наслідків цієї невдалої та небезпечної політики", - заявив він у суботу, 13 серпня, на зустрічі постраждалих від політичних репресій у Ікшкілі.

За словами латвійського президента, у майбутньому посвідки на проживання не слід видавати резидентам країни, які мають намір отримати російське громадянство. "Вони мають залишити нашу країну", - цитує видання Delfi.lv.

Левітс: необхідно обмежити видачу віз росіянам на рівні ЄС

Латвія перестала видавати туристичні візи росіянам у перший день повномасштабного російського вторгнення в Україну - 24 лютого, але російські туристи, як і раніше, приїжджають до країни з візами інших держав Шенгенської зони. "Тому вважаю, що Латвії разом із Фінляндією, Естонією, Чехією та іншими країнами-однодумцями потрібно висунути вимогу надалі вже на рівні Європи перервати видачу туристичних віз громадянам Росії. Це було б додатковою санкцією проти Росії", - додав латвійський президент.

Влада Чехії, яка головує в Європейському Союзі у другому півріччі 2022 року, підтримує заборону шенгенських віз громадянам Росії. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наполягатиме на консенсусі з приводу цього питання на засіданні Ради ЄС наприкінці серпня. Естонія, Литва і Фінляндія також підтримують такі обмеження.

За словами заступника міністра закордонних справ Польщі Пьотра Вавжика, його країна "працює над розробкою концепції", яка дозволить не видавати візи росіянам. Польща також виступає за подальше накладення ЄС санкцій на Росію через розв'язану нею війну проти України. Серед іншого це може бути і припинення дії угоди між ЄС та Росією про спрощення видачі віз росіянам, додав заступник міністра.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) виступає проти повної заборони на видачу віз громадянам РФ.