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Санна Марін під час виступу в Європарламенті
Санна Марін під час виступу в ЄвропарламентіФото: Frederick Florin/AFP/Getty Images
ПолітикаФінляндія

Фінська прем'єрка закликає посилити візові обмеження для РФ

Ольга Лебедєва | Аліна Коломієць
1 год. тому

Санкції ЄС мають дійти і до повсякденного життя росіян, заявила Санна Марін, виступаючи у Європарламенті. Вона назвала чинні візові обмеження недостатніми.

https://www.dw.com/uk/finska-premerka-zaklikae-posiliti-vizovi-obmezenna-dla-rf/a-63108863

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін закликала ще більше посилити візові обмеження щодо Росії на європейському рівні. Громадяни РФ мають відчути на собі штрафні заходи, які Брюссель запровадив проти їхньої країни за її вторгнення в Україну, заявила вона у вівторок, 13 вересня, виступаючи на пленарній сесії Європарламенту у Страсбурзі. "Санкції мають дійти і до повсякденного життя росіян", - наголосила вона.

На думку очільниці фінського уряду, скасування спрощеної візової процедури для громадян РФ є недостатнім. "Ми зобов'язані підтримувати Україну з усіх сторін і маємо бути готові до ще більш жорстких санкцій", - зазначила вона під оплески євродепутатів.

Водночас Марін виступила і за посилення інших санкцій проти Москви, яка розв'язала повномасштабну війну в Україні. Чим більше санкцій, тим дорожче коштуватиме Росії її агресія щодо сусідньої держави, зазначила вона. За словами фінської прем'єрки, своїм військовим вторгненням Москва шкодить насамперед самій собі. "Цією війною Росія фактично руйнує власну економіку та власне майбутнє", - пояснила вона.

Візові обмеження для росіян

Напередодні почало діяти рішення ЄС призупинити дію угоди з Росією про спрощений режим для отримання шенгенських віз, ухвалене на тлі вторгнення РФ до України. Призупинення угоди означає, що візовий збір для росіян зросте з 35 до 80 євро. Консульські установи країн ЄС тепер зможуть розглядати заяви росіян протягом 45 днів, а не 15, як раніше. Вони також можуть вимагати додаткові документи, щоби "забезпечити високий рівень перевірки", та надавати нижчий пріоритет тим заявникам, чия поїздка до ЄС не обґрунтована необхідністю, зокрема туристам.

Водночас у Єврокомісії зазначають, що в ЄС відчинені двері для росіян, які подорожують з нагальних причин, особливо членів сімей громадян ЄС, журналістів, дисидентів та представників громадянського суспільства.

Низка країн-членів ЄС вимагали запровадження повної заборони на видачу європейських віз усім росіянам, але таке рішення в ЄС погодити не вдалось. Тому країни Балтії та Польща оголосили про посилення візового режиму з РФ на національному рівні. З 19 вересня вони заборонять в'їзд на свою територію росіянам, які мають шенгенські візи для подорожі в ЄС із туристичними, культурними, спортивними чи діловими цілями. Обмеження не стосуватимуться громадян РФ, які в'їжджатимуть для відвідування родичів чи з гуманітарних причин.

За даними агенції Євросоюзу з безпеки зовнішніх кордонів, з 24 лютого до країн ЄС із РФ в'їхали близько мільйона осіб, більшість - через Естонію та Фінляндію. За даними Єврокомісії, громадяни РФ мають трохи менше одного мільйона діючих шенгенських віз.

Читайте також: В США не підтримують візові обмеження ЄС щодо громадян РФ - Кірбі

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