Санкції проти РФ: на що спрямовані обмежувальні заходи ЄС

Євросоюз розширює санкції проти Росії. З 2014 року Брюссель уже увів у дію сім пакетів обмежувальних заходів - на підході восьмий. Яких сфер та осіб стосуються обмеження - у DW.

Європейський Союз оголосив про підготовку нових санкцій проти Росії - це буде вже восьмий пакет. У Брюсселі заявляють, що курс правильний і що обмежувальні заходи вже працюють. І посилаються при цьому на динаміку економічних показників РФ, наприклад, на падіння ВВП, скорочення імпорту і рівень інфляції, який різко злетів навесні.

Вперше Євросоюз запровадив санкційні заходи щодо Росії у березні 2014 року. Вони стали відповіддю на анексію Криму, а також умисну ​​дестабілізацію ситуації в Україні. Потім, майже через вісім років, 23 лютого 2022 року Брюссель розширив обмеження у відповідь на визнання Москвою самопроголошених утворень "ЛНР" і "ДНР" і направлення туди російських військових.

Путін, Лавров, Шойгу - хто ще під санкціями

Незабаром, одразу після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, Євросоюз ще раз суттєво розширив санкції, додавши до відповідного списку сотні фізичних та юридичних осіб. Заборона на в'їзд в ЄС, заморозка активів та заборона на надання коштів діють загалом щодо 1206 осіб та понад 108 організацій, відповідальних, як наголошують у Брюсселі, за підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Путін і Шойгу також у санкційному списку ЄС Фото: Evgeniy Paulin/AP/picture alliance

Після того, як восьмий пакет набуде чинності, у цьому списку буде вже 1300 осіб. Серед тих, хто перебуває під санкціями ЄС, - президент РФ Володимир Путін, глава МЗС РФ Сергій Лавров, міністр оборони Росії Сергій Шойгу, депутати Держдуми РФ, члени Ради безпеки РФ, військовослужбовці та високопосадовці, глави регіонів, наприклад, мер Москви Сергій Собянін; бізнесмени та олігархи, у тому числі громадянин Португалії Роман Абрамович; особи, відповідальні за злочини, скоєні у Бучі та Маріуполі, прокремлівські та антиукраїнські пропагандисти; особи, які причетні до вербування сирійських найманців для війни в Україні, у тому числі громадяни Сирії.

Нові фігуранти санкційного списку ЄС

На тимчасово окупованих територіях України відбулися псевдореферендуми Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Нову версію санкційного списку поповнили особи, причетні до російської окупації та незаконної анексії частини територій України та ставленики російської влади в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях; російські громадяни, які організували псевдореферендуми у зазначених регіонах України; високопосадовці міноборони РФ, які забезпечують російську армію в Україні технікою, озброєннями, в тому числі ракетами та винищувачами, та беруть участь у мобілізації ще 300 тисяч солдатів, а також особи, які поширюють дезінформацію про війну та переказують кошти на території, окуповані Росією.

Серед інших нововведень восьмого пакета - заборона громадянам країн ЄС обіймати керівні посади у російських держкомпаніях, а також новий чорний список порушників санкцій.

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Найбільший пакет санкцій за всю історію ЄС

З початку вторгнення РФ в Україну, Брюссель вжив безпрецедентних заходів, спрямованих на обмеження спроможності Росії вести війну та агресивну політику, послаблення її економічної бази та позбавлення найважливіших технологій та ринків. Останній наразі - сьомий - пакет санкцій було запроваджено 21 липня. В оборонній сфері діє заборона на торгівлю зброєю з Росією, заборона експорту товарів подвійного призначення, а також передових технологій, які можуть сприяти зміцненню обороноздатності РФ.

Транспортні санкції включають закриття повітряного простору ЄС для всіх літаків, які належать РФ і зареєстровані у ній, закриття портів і шлюзів ЄС для російських суден, заборона на в'їзд до ЄС російським операторам автотранспорту та заборона на експорт у Росію товарів та технологій для авіації, судноплавства та космонавтики.

У восьмому пакеті санкцій ЄС запровадить обмеження ціни на російську нафту Фото: Dmitry Lovetsky/AP Photo/picture alliance

В енергетиці діє заборона на імпорт із РФ вугілля, морської сирої нафти та на надання послуг з транспортування нафти, заборона на експорт товарів та технологій для російської нафтової промисловості та на нові інвестиції в енергетичний сектор країни. Після схвалення восьмого пакета санкцій буде запроваджено обмеження ціни на російську нафту. Забороняється імпорт із Росії сировини - заліза, сталі, золота, цементу, деревини, спирту, а також алкогольних напоїв та морепродуктів.

28 вересня Єврокомісія запропонувала запровадити нові масштабні заборони на ввезення російських товарів до Євросоюзу, щоб Москва недоотримала ще сім мільярдів євро доходів. Водночас діє заборона на експорт з ЄС в Росію товарів, які сприяють нарощуванню промислового потенціалу РФ, напівпровідників, обладнання подвійного призначення, квантових комп'ютерів, хімікатів, а також предметів розкоші. Окрім цього, пропонується розширити список товарів та послуг, заборонених до такого експорту. Зокрема йдеться про авіазапчастини та електронні компоненти.

Запобігання фінансуванню війни

Найбільша кількість обмежувальних заходів, ухвалених ЄС, зачіпає фінансовий сектор для того, щоб відрізати Росії доступ до ринку капіталу та позбавити її можливості фінансувати війну в Україні. Діє заборона на фінансування уряду РФ і Центробанку країни та на всі операції, пов'язані з управлінням резервами і активами ЦБ, а також на надання банкнот євро та продаж цінних паперів.

Ціла низка російських банків відключена від системи SWIFT, діють заборони на надання дороговартісних крипто- та трастових послуг, на прийом депозитів. У Євросоюзі заборонено отримувати держфінансування та фінансову допомогу для торгівлі та інвестицій в РФ, а також на інвестиції у проєкти, які фінансуються Російським фондом прямих інвестицій. Росія повністю виключена з держконтрактів країн ЄС, а Європейський інвестиційний банк призупинив всі нові фінансові операції в країні.

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Обмеження мовлення

Брюссель призупинив мовлення в ЄС п'яти російських держЗМІ: Sputnik, RT, "Росія РТР"/РТР-Планета, Росія 24, ТВ Центр Інтернешнл. Це пояснили тим, що зазначені ЗМІ використовувалися російським урядом як "інструменти для маніпулювання інформацією та поширення дезінформації про вторгнення в Україну, в тому числі, пропаганди, спрямованої на дестабілізацію сусідніх з Росією країн, Євросоюзу та держав, які входять до нього".

Дипломатичні відносини

В 2014 році черговий саміт ЄС-Росія був скасований, а країни Євросоюзу вирішили не проводити регулярні двосторонні зустрічі на вищому рівні з РФ. Переговори країн ЄС із Москвою щодо візових питань були призупинені.

Канцлер ФРН Олаф Шольц, експрем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та президент США Джо Байден на саміті G7 у німецькому Ельмау, 26 червня 2022 року Фото: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

Замість саміту G8 у Сочі 4-5 червня 2014 року відбулася зустріч G7 у Брюсселі – без Росії. З того часу "велика сімка" проводиться лише у такому форматі. Країни-члени ЄС підтримали призупинення переговорів про вступ Росії до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

У лютому 2022 року ЄС ухвалив рішення, що російські дипломати, офіційні особи та бізнесмени більше не можуть користуватися спрощеним візовим режимом, а у вересні скасування спрощеного візового режиму з ЄС торкнулося й усіх громадян Росії.

Санкції щодо анексованого Криму, самопроголошених "ДНР" та "ЛНР"

У 2014 році Євросоюз запровадив обмеження на торгівлю та інвестиції щодо Криму, а у 2022 році майже ідентичні заходи були введені і щодо непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей. Вжиті заходи поширюються на громадян держав-членів Євросоюзу та компанії, які базуються в ЄС. Їхня сфера дії обмежена територією Криму та самопроголошеними "республіками" Донбасу.

Коли набуде чинності восьмий пакет санкцій, подібні обмежувальні заходи діятимуть і на інших окупованих Росією територіях України, а саме у Херсонській та Запорізькій областях.