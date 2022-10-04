Рада федерації РФ схвалила анексію українських територій

В Росії збираються не лише анексувати українські регіони, але й перевести у своє підданство громадян України, які на них проживають. Дії РФ підтримала Північна Корея.

Вслід за Державною думою Росії, верхня палата парламенту РФ - Рада федерації - у вівторок, 4 жовтня, схвалила анексію територій на півдні та сході України, ратифікувавши так звані "угоди з "ДНР", "ЛНР", Херсонською та Запорізькою областями про їх входження до складу РФ", повідомила російська агенція "Інтерфакс".

Як вказується у російських документах, кордони анексованих територій визначаються межами "на день їхнього утворення та день прийняття до РФ". Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що квазідержавні утворення "ДНР" і "ЛНР" анексуються до складу РФ у межах 2014 року, а щодо Херсонської та Запорізької областей питання про кордони нібито вирішуватиметься під час подальшого обговорення з місцевим населенням.

Також в російських документах проголошується, що всі громадяни України та особи без громадянства, які постійно проживають на цих територіях "визнаються громадянами РФ, за винятком осіб, які протягом одного місяця після цього дня заявлять про своє бажання зберегти наявне у них та (або) їх неповнолітніх дітей інше громадянство або залишитися особами без громадянства".

За повідомленнями російської державної агенції "РИА Новости", так звані "народні ради "ЛНР" та "ДНР" також "ратифікували договори про приєднання до Росії".

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Північна Корея підтримала анексію

Північна Корея визнала анексію Росією окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, ставши єдиною державою в світі, яка підтримала такі дії. "Ми підтримуємо позицію уряду Росії щодо прийняття вищезгаданих регіонів до свого складу", - йдеться в заяві глави департаменту міністерства закордонних справ КНДР у справах міжнародних організацій Чо Чхоль Су, яку у вівторок опублікувало "Центральне телеграфне агентство Кореї".

Окрім того, запропоновану США резолюцію Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка засуджувала анексію і була ветована Росією, в КНДР назвали "втручанням у внутрішні справи незалежних країн".

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Кінець переговорів з Путіним

В свою чергу президент України Володимир Зеленський у вівторок ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня, яким "констатується неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В. Путіним".

Це рішення РНБО також передбачає спрямування спільного звернення президента, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) щодо пришвидшеного вступу України.

Крім того, уряду доручено забезпечити посилення обороноздатності шляхом збільшення постачання військово-технічної допомоги Україні, а парламенту - рекомендовано прискорити прийняття відповідних законопроектів щодо належного санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку РФ.