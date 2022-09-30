"Повний фарс": Cвіт засуджує анексію РФ територій України

У відповідь на анексію РФ світові лідери єдині в підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та рішуче засуджують насильницьке загарбання регіонів.

27 країн-членів ЄС рішуче відкидають та не визнають анексію Росією чотирьох окупованих регіонів України, йдеться у заяві Європейської ради у п'ятницю, 30 вересня, у відповідь на підписання так званих "договорів про приєднання" Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей до складу РФ.

"Ми ніколи не визнаємо цю незаконну анексію. Ці рішення є недійсними і не можуть мати жодної юридичної сили. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк та Луганськ - це Україна. Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації беззастережно відмовитися від цієї незаконної анексії", - зазначено у заяві.

На українськості анексованих територій наголосила і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Lеyen).

"Проголошена Путіним незаконна анексія нічого не змінить. Усі території, які незаконно окуповані російськими окупантами, є українською землею і завжди будуть частиною цієї суверенної держави", - написала фон дер Ляйєн.

Рішенням про анексію українських регіонів Росія порушила фундаментальні принципи міжнародного права, наголосили в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Тим часом в Раді Європі нагадали, що Росія як країна-окупант "продовжує нести повну відповідальність за дотримання прав людини на відповідних територіях, а також в окупованому Криму". Там закликали РФ до деескалації та повернення до принципів міжнародного права.

Президент США Джо Байден зазначив, що рішенням про анексію РФ "демонструє свою зневагу до мирних держав".

У Латвії закликали до збільшення поставок зброї Києву

У відповідь на насильницьке загарбання РФ українських територій лідер МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс закликав відправити більше зброї в Україну. "Путін ніколи не зупиниться, доки його не відштовхнуть силою", - написав Рінкевичс.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав рішення РФ про анексію українських територій "нікчемним" та таким, що "ставить під загрозу глобальну безпеку".

Тим часом Чехія не визнає "розкрадання президентом Росії Володимиром Путіним території України" і виступатиме за створення міжнародного трибуналу та покарання злочинних представників Росії, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

На підтримці суверенітету та територіальної цілісності України наголосили і в Кишиневі. "Підтримка Молдовою суверенітету і територіальної цілісності України залишається непохитною", - запевнила президентка Майя Санду.

Дії Кремля - поразка тих, хто вірив у компроміс з РФ - Дуда

Лідер Польщі Анджей Дуда назвав дії Кремля поразкою тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією, а прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерсон - "повним фарсом".

Водночас лідерка італійської партії "Брати Італії" Джорджа Мелоні, яка перемогла на парламентських виборах, заявила, що Путін "знову демонструє своє радянське, неоімперіалістичне бачення, яке загрожує безпеці всього європейського континенту".

Анексію українських територій Росією не оминули увагою і в Японії, яка рішуче засудила дії Кремля.