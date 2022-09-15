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Війна Росії проти України
Щоденник війни
Урсула фон дер Ляєн (л) та Володимир Зеленський у Києві
Урсула фон дер Ляєн (л) та Володимир Зеленський у КиєвіФото: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Фон дер Ляєн відзначила "величезний прогрес" Києва

Олександр Савицький
2 год. тому

Президентка Єврокомісії привезла до Києва звістки про нову фінансову допомогу, схвалення українських зусиль з євроінтеграції і перспективи відбудови України по завершенні війни. Київ пригостив її десертом з Херсонщини.

https://www.dw.com/uk/fon-der-laen-u-kievi-privitala-veliceznij-progres-ukraini-u-evrointegracii/a-63142656

Успіхи України в європейській інтеграції, надання Києву фінансової допомоги на відбудову шкіл, облаштування внутрішніх переселенців, фінансування дефіциту державного бюджету, а також енергетична безпека на тлі атак РФ на критичну українську інфраструктуру були в центрі уваги переговорів президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 15 вересня. 

Вшанування європейської сміливості

Третій від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну візит президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва був першим від того часу, як Україна набула статус кандидата на вступ в Євросоюз. Раніше фон дер Ляєн була однією з перших європейських лідерів, які відвідали сплюндровану російськими нападниками Бучу. Тоді вона на власні очі спостерігала за ексгумацією розстріляних російськими окупантами цивільних чоловіків і жінок.

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Цього разу перебування фон дер Ляєн у Києві почалося зі вшанування європейської гості. Президент України Володимир Зеленський нагородив її орденом Ярослава Мудрого І ступеня, а на "Алеї сміливості" в урядовому кварталі Києва була встановлена табличка з її іменем.

Під час офіційного обіду делегації на чолі з президенткою Єврокомісії на десерт подавали кавуни та дині - і додали тексти з поясненням, що їх доставили з нещодавно звільнених сіл Херсонської області.

Під час зустрічі фон дер Ляєн з Зеленським повітряна тривогу лунала двічі
Під час зустрічі фон дер Ляєн з Зеленським повітряна тривогу лунала двічіФото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Під час зустрічі фон дер Ляєн із Зеленським у Києві двічі лунала повітряна тривога, через що підсумковий брифінг обох лідерів затримався на кілька годин. Але потім Зеленський і фон дер Ляєн поспілкувалися з пресою не в бункері, а просто неба, на площі Конституції перед офіційною резиденцією президента України і Верховною Радою, в оточенні десятка бійців в камуфляжі з автоматами навперейми.

Допомога в подоланні наслідків війни і євроінтеграції

Як і очікувалося, головними темами візиту європейської гості стала українська європейська інтеграція і допомога ЄС Києву під час війни. В короткостроковій перспективі, як сказала глава Єврокомісії, Брюссель надасть Україні 150 мільйонів євро "на забезпечення внутрішньо переміщених осіб в Україні необхідним притулком". А ще 150 мільйонів євро мають надійти на відновлення зруйнованих внаслідок війни шкіл. До цього буде додана макрофінансова допомога Києву. Перший транш на стабілізацію українського держбюджету становитиме 5 мільярдів євро і буде перерахований вже наступного місяця.

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В середньотерміновій перспективі ЄС має на меті взяти участь у відбудові України. План цієї відбудови, конкретні обсяги і території мають узгодити 25 жовтня у Берліні європейські фахівці, сказала Урсула фон дер Ляєн. Вона задоволена темпами просування України до членства в ЄС і відзначила "величезний прогрес на цьому шляху". Європейська гостя пообіцяла "плідно співпрацювати із тим, щоби Україна мала більше бізнесу і більше прибутків, що означає безперешкодний доступ до внутрішнього ринку Євросоюзу".

Володимир Зеленський використав зустріч з фон дер Ляєн, щоби привернути увагу офіційного Брюсселя до масштабних руйнувань Росією українських об'єктів критичної інфраструктури. Він нагадав про ризики для української енергетики під час майбутньої зими, які набувають дедалі більших розмірів внаслідок російських ракетних атак.

У відповідь президентка Єврокомісії погодилася із тим, що Євросоюз не має іншого вибору, як і далі посилювати антиросійські санкції. 

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Урсула фон дер Ляєн (л) та Володимир Зеленський у Києві

Фон дер Ляєн відзначила "величезний прогрес" Києва

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