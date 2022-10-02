У ЄС викликають послів РФ через анексію українських регіонів
Анастасія Шепелева
49 хв. тому
Після оголошення анексії чотирьох українських регіонів РФ держави ЄС викликають російських дипломатів до своїх міністерств закордонних справ. Зокрема, до МЗС ФРН викликано посла РФ в країні Сергія Нечаєва.
У відповідь на незаконну анексію РФ українських території країни Європейського Союзу почали викликати до зовнішньополітичних відомств російських послів, повідомляє агентство dpa із посиланням на джерело у Єврокомісії.
Так, Німеччина вже викликала до МЗС російського посла Сергія Нечаєва, підтвердили dpa у міністерстві закордонних справ ФРН. У такий спосіб уряд Німеччини реагує на подальшу ескалацію війни Росії в Україні та анексію чотирьох українських регіонів, зазначає агенція.
Посла Росії в Бельгії викликали в бельгійське МЗС ще 30 вересня - у день підписання у Москві "договорів" про незаконну анексію Росією територій півдня і сходу України.
Про виклик у МЗС російських послів також повідомили влади Великобританії, Швеції та Нідерландів.
"Швеція рішуче засуджує дії Росії, які є порушенням міжнародного права, включно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй. Сьогодні ми повідомили про це послу Росії", - повідомили у МЗС Швеції.
"Незаконна анексія Росією абсолютно неприйнятна. У 21 столітті немає місця такому насильницькому імперіалізму. Тому ми викличемо російського посла. Наше послання буде гучним і чітким: територія України має і залишиться територією України", - написав глава міністерства закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.
Крім того, з'явитися в зовнішньополітичних відомствах у понеділок, 3 жовтня, наказали послам Росії в Італії, Австрії, Данії.
Виклик російських дипломатів, які працюють в країнах Європи, координує зовнішньополітична служба ЄС, зазначає dpa.
РФ ветувала резолюцію Радбезу ООН щодо невизнання анексії
30 вересня Росія оголосила про анексію територій чотирьох регіонів України - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. При цьому російські війська окупували лише частину цих територій.
Того ж дня на засіданні Ради Безпеки ООН на голосування виносили резолюцію із засудженням анексії РФ та закликом країн до невизнання змін кордонів України, однак її ветував представник Росії.