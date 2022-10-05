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Прапори ЄСФото: Yves Herman/REUTERS
ПолітикаРосійська Федерація

Посли країн ЄС узгодили восьмий пакет санкцій проти Росії

Дар'я Нинько
1 год. тому

Країни ЄС досягли згоди щодо нового переліку санкцій проти РФ, запроваджених у відповідь на псевдореферендуми та анексію українських територій.

https://www.dw.com/uk/posli-krain-es-uzgodili-vosmij-paket-sankcij-proti-rosii/a-63341119

Посли країн-членів Європейського Союзу у середу, 5 жовтня, домовилися про черговий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляється на сторінці у Twitter головуючої у ЄС Чехії.

"Посли досягли політичної згоди щодо нових санкцій проти Росії – жорсткої відповіді ЄС на незаконну анексію Путіним українських територій. Далі письмова процедура, санкції набувають чинності з моменту публікації в офіційному журналі", - йдеться в повідомленні.

Як пише в Twitter журналіст Radio Liberty ("Радіо Свобода") Рікард Йозвяк, спеціальна письмова процедура триватиме до 10 ранку, отже у офіційному журналі рішення опублікують завтра, 6 жовтня.

Деталі: що буде у новому санкційному пакеті

Восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії передбачає обмеження цін на нафту, повідомив постійний представник Литви в ЄС Арнольдас Пранцкявічюс. Окрім того, до нього увійдуть нові заборони на імпорт і експорт сталі, деревини, машин, авіації, пластмас, хімікатів на суму сім мільярдів євро. Також пакет передбачає заборону на різні послуги, включення до санкційного списку 35 нових осіб і компаній, залучених у війну проти України, фіктивні референдуми та пропаганду, написав він у Twitter.

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Фон дер Ляєн: Ми налаштовані і далі змушувати Кремль платити

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала досягнення згоди щодо нових обмежувальних заходів проти Росії, і зазначила, що європейські партнери України "діяли швидко і рішуче".

"Ми ніколи не приймемо ні фіктивні референдуми Путіна, ні будь-яку анексію України. Ми налаштовані й надалі змушувати Кремль платити", - написала вона у Twitter.

Водночас, як повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, Угорщина домоглась того, що обмеження ціни на російську нафту не поширюватиметься на трубопровідні поставки, а в екстрених випадках - на морські поставки.

Окрім того Сійярто заявив, що Угорщині "вдалося вивести атомну енергетику з-під санкцій, тому ці санкції не поширюються і на будівництво нової АЕС "Пакш". Також до санкційного списку не потрапила жодна інституція, "важлива для співпраці в галузі ядерних досліджень і розробок".

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