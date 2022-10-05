Путін підписав "закони" про анексію, в Києві відповіли

Президент РФ підписав "документи" про нібито приєднання територій на півдні та сході України до Росії. У Києві заявили, що вони "не варті паперу, на якому підписані".

Президент РФ Володимир Путін підписав "закони" про анексію територій на півдні та сході України до Росії. Відповідні "документи" опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації, повідомляє у середу, 5 жовтня, російська інформаційна агенція "Интерфакс".

Крім того, Путін призначив Дениса Пушиліна тимчасово виконувати обов'язки так званого "глави ДНР", Леоніда Пасічника – "глави ЛНР", Євгена Балицького – тимчасово виконувати обов'язки так званого "губернатора" Запорізької області, а Володимира Сальдо – "губернатора Херсонської області".

"Не варті паперу"

В Офісі президента України вже відреагували на завершення процесу анексії українських територій Росією. "Нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані. Колективна божевільня може і далі жити у вигаданому світі. Найкращі ліки - ЗСУ, високоточна зброя, офензива. Повернемо до реальності, заберемо все своє", - написав глава ОП Андрій Єрмак.

Раніше, 4 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, ухвалених у РФ, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України. Йдеться про укази Путіна, якими він проголошував "незалежність" Криму, квазідержавних утворень "ДНР" і "ЛНР", а також Херсонської і Запорізької областей перед тим, як анексувати ці регіони 30 вересня.

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