Путін підписав "закони" про анексію, в Києві відповіли

Президент РФ Володимир Путін підписав "закони" про анексію територій на півдні та сході України до Росії. Відповідні "документи" опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації, повідомляє у середу, 5 жовтня, російська інформаційна агенція "Интерфакс".
Крім того, Путін призначив Дениса Пушиліна тимчасово виконувати обов'язки так званого "глави ДНР", Леоніда Пасічника – "глави ЛНР", Євгена Балицького – тимчасово виконувати обов'язки так званого "губернатора" Запорізької області, а Володимира Сальдо – "губернатора Херсонської області".
"Не варті паперу"
В Офісі президента України вже відреагували на завершення процесу анексії українських територій Росією. "Нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані. Колективна божевільня може і далі жити у вигаданому світі. Найкращі ліки - ЗСУ, високоточна зброя, офензива. Повернемо до реальності, заберемо все своє", - написав глава ОП Андрій Єрмак.
Раніше, 4 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, ухвалених у РФ, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України. Йдеться про укази Путіна, якими він проголошував "незалежність" Криму, квазідержавних утворень "ДНР" і "ЛНР", а також Херсонської і Запорізької областей перед тим, як анексувати ці регіони 30 вересня.