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Путін підписав "закони" про анексію території України
Путін підписав "закони" про анексію території УкраїниФото: Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government/AP/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

Путін підписав "закони" про анексію, в Києві відповіли

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Президент РФ підписав "документи" про нібито приєднання територій на півдні та сході України до Росії. У Києві заявили, що вони "не варті паперу, на якому підписані".

https://www.dw.com/uk/putin-pidpisav-zakoni-pro-aneksiu-teritorii-ukraini-v-kievi-vidpovili/a-63339265

Президент РФ Володимир Путін підписав "закони" про анексію територій на півдні та сході України до Росії. Відповідні "документи" опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації, повідомляє у середу, 5 жовтня, російська інформаційна агенція "Интерфакс".

Крім того, Путін призначив Дениса Пушиліна тимчасово виконувати обов'язки так званого "глави ДНР", Леоніда Пасічника –  "глави ЛНР", Євгена Балицького – тимчасово виконувати обов'язки так званого "губернатора" Запорізької області, а Володимира Сальдо – "губернатора Херсонської області".

"Не варті паперу"

В Офісі президента України вже відреагували на завершення процесу анексії українських територій Росією. "Нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані. Колективна божевільня може і далі жити у вигаданому світі. Найкращі ліки - ЗСУ, високоточна зброя, офензива. Повернемо до реальності, заберемо все своє", - написав глава ОП Андрій Єрмак.

Раніше, 4 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, ухвалених у РФ, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України. Йдеться про укази Путіна, якими він проголошував "незалежність" Криму, квазідержавних утворень "ДНР" і "ЛНР", а також Херсонської і Запорізької областей перед тим, як анексувати ці регіони 30 вересня.

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