Bloomberg: РФ експортує нафту в обхід західних санкцій

Росія, можливо, знайшла спосіб експортувати нафту в обхід західних санкцій, використовуючи термінал Ель-Хамра на середземноморському узбережжі Єгипту. Про це в середу, 3 серпня, пише Bloomberg з посиланням на дані відстеження суден.

За інформацією агентства, вранці 24 липня до Ель-Хамри танкером Crested було доставлено близько 700 тисяч барелів російської нафти. За кілька годин інше судно, Chris, забрало з порту партію нафти, яка могла включати деяку частину чи все російське паливо. Термінал Ель-Хамра, як зазначається, був побудований для перевалки сирої нафти, що видобувається в Західній пустелі Єгипту, що "дає змогу змішувати російську нафту з місцевою".

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Наразі танкер Chris пришвартований біля нафтового терміналу Рас-Шухейр на узбережжі Червоного моря в Єгипті, повідомляє Bloomberg. Цей термінал також дає можливість змішувати російську нафту з єгипетською. "Постачання російської нафти стають все більш прихованими, оскільки європейські покупці стали уникати їх після вторгнення РФ в Україну", - пише агентство.

Російська нафта, всупереч ембарго, потрапляє до США

На початку червня газета The Wall Street Journal писала, що нафтові трейдери знаходять способи обійти заборону на постачання російської нафти до США. Вони приміром приховують, що російська сира нафта використовувалася в бензині, дизельному паливі або інших продуктах переробки.

За даними WSJ, вантаж палива, частково виробленого з російської нафти, прибув у травні морським шляхом у Нью-Йорк та Нью-Джерсі. Він був доставлений до США через Суецький канал та через Атлантику з нафтопереробних заводів в Індії, які є великими покупцями російської нафти.

Добута в Росії нафта також перекачується між судами в Середземному та Чорному морях та біля узбережжя Західної Африки, а потім із зазначенням іншого походження доставляється не лише до Китаю та Індії, а й до країн Європи, зазначало видання.

Заборона на постачання російської нафти

Президент США Джо Байден 8 березня – невдовзі після російського вторгнення в Україну – оголосив про заборону на імпорт нафти та газу з Росії. Євросоюз 3 червня оголосив, що в рамках шостого пакету санкцій погоджено часткове ембарго на російську нафту, яке, однак, не торкається постачання трубопроводами для кількох країн Європи.

У санкційний пакет входила заборона на страхування морських перевезень російської нафти, яку підтримала Великобританія, проте через побоювання виникнення глобальної енергетичної кризи його запровадження вирішили відкласти.

На тлі санкцій Індія та Китай наростили імпорт російської нафти, яка постачається їм зі значною знижкою.