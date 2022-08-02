G7 вивчає способи обмеження нафтових доходів Росії

Країни Великої сімки (G7) хочуть завадити Росії отримати вигоду від високих цін на енергоносії внаслідок розв'язаної нею війни проти України. Для цього розглядаються всі варіанти, зокрема запровадження повної заборони на транспортування нафти з РФ, якщо вона купуватиметься за ціною, вище погодженої, йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7, опублікованій у вівторок, 2 серпня.

"Ми продовжуємо розглядати низку підходів, включаючи варіанти повної заборони всіх послуг, що дозволяють транспортувати морем російську нафту та нафтопродукти по всьому світу, за винятком випадків, коли ця нафта закуповується або за ціною, яка буде погоджена в консультаціях з міжнародними партнерами, або - за ще нижчою ціною", - сказано у документі.

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Очільники МЗС країн "Групи семи" зазначають, що водночас розглядаються механізми, які дозволять зберегти доступ "найуразливіших країн" до енергетичного ринку Росії.

Ідею запровадження граничних цін на російську нафту було висунуто на саміті лідерів G7 наприкінці червня. Таким чином країни Великої сімки мають намір обмежити доходи Москви від продажу нафти. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) називав цей план "дуже амбітним" й додав, що він вимагає подальшого опрацювання.

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