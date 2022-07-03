 G7 планує вдвічі зменшити максимальну ціну на нафту з РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

G7 планує вдвічі зменшити максимальну ціну на нафту з РФ

Країни Великої сімки мають намір встановити максимальну межу цін на російську нафту на вдвічі нижчому рівні від поточних розцінок.

Танкер із російською нафтою біля берегів Норвегії

Танкер із російською нафтою біля берегів Норвегії

Механізм обмежень для російської нафти, який обговорювали на саміті Великої сімки (G7), скоротить її ціну вдвічі. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, пише агентство Kyodo у неділю, 3 липня.

"Ми встановимо верхню межу на рівні приблизно половини від поточної ціни і створимо механізм, який не дозволить купувати її дорожче", - заявив Кісіда.

У комюніке за підсумками саміту лідерів країн Великої сімки говорилося, що розглядається варіант заборонити всі послуги з транспортування російської нафти, якщо вона продається за ціною вище за граничну. Верхня межа цін буде погоджена за підсумками "консультацій з міжнародними партнерами", заявили в G7. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав план G7 "дуже амбітним" і вимагає подальшого опрацювання.

Читайте також: У ФРН переоцінили можливості знизити залежність від нафти з РФ - ЗМІ

Можливі наслідки для світового ринку нафти

Агентство Bloomberg писало з посиланням на джерела, що у G7 обговорюють обмеження цін за рахунок верхньої межі на страхування та перевезення нафти. Такий механізм дозволить страхувати та перевозити лише нафту та нафтопродукти з Росії, вартість яких не перевищуватиме встановлений поріг, пояснювало джерело агентства.

Підхід, що обговорюється, означатиме, що у разі згоди постачальника на встановлену ціну, то страхова компанія отримає право на виключення з ембарго на російську нафту і зможе надати страхові послуги судну. Аналогічні заходи могли б застосовувати судноплавні компанії, яким належать нафтові танкери.

Читайте також: Китай імпортував у травні рекордні обсяги російської нафти

Тим часом аналітики JP Morgan застерегли, що Росія у відповідь на обмеження цін може скоротити щоденний видобуток нафти на п'ять мільйонів барелів, не завдавши при цьому надмірної шкоди власній економіці. За такого розвитку подій світові ціни на нафту можуть досягти "стратосферних" 380 доларів за барель, попередили у JP Morgan.

Дивитись відео 01:51

Шварценеґґер розкритикував ЄС за нафту і газ з Росії (14.06.2022)

Реклама

Докладно

Дмитро Лубінець - омбудсмен на наступні п'ять років

Чого очікувати від нового уповноваженого з прав люди

Профільні організації заздалегідь закидають омбудсмену Дмитру Лубінцю політичну залежність від парламенту.  

Олаф Шольц та Ілон Маск на відкритті заводу Tesla під Берліном

Компанія Tesla знизила поставки електроавто

У другому кварталі 2022 року показники постачання американського автовиробника перевищили 254 тисяч електромобілів.  