Помер генсек ОПЕК Мохаммад Баркіндо

Генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Мохаммад Баркіндо помер у віці 63 років, повідомив голова Нігерійської національної нафтової корпорації (NNPC) Меле К'ярі у Twitter в середу, 6 липня.

"Ми втратили нашого високоповажного доктора Мохаммада Санусі Баркіндо. Він помер приблизно о 23.00 вчора, 5 липня 2022 року. Безумовно, це велика втрата для його найближчих родичів, NNPC, Нігерії, ОПЕК і глобальної енергетичної спільноти", - написав він.

Причину смерті він не назвав. Інформацію про похорон оприлюднять пізніше.

Життєвий шлях Мохаммеда Баркіндо

Баркіндо народився в Нігерії у 1959 році. Закінчив Південно-Східний університет у Вашингтоні в США. Протягом 23 років працював на різних посадах у Нігерійській національній нафтовій корпорації, очолював її представництво в Лондоні, а також був керуючим і виконавчим директором з питань торгівлі нафтою та газом.

В ОПЕК Баркіндо працював з 1986 року, спочатку як член делегації Нігерії, а в 1993-2008 роках - як представник Нігерії в ОПЕК. У 2006 році він виконував обов'язки генерального секретаря ОПЕК, а у 2016 році був призначений генсеком організації.

Він обіймав посаду генсека два строки поспіль. Його повноваження мали закінчитися 31 липня, а новим генсеком уже обрали представника Кувейту Хайтам аль-Гайса.

ОПЕК створили в 1960 році нафтовидобувні країни для контролю світових цін на нафту. До її складу входять Алжир, Ангола, Еквадор, Габон, Іран, Ірак, Кувейт, Лівія, Нігерія, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Венесуела. Індонезія 2016 року вийшла з ОПЕК. Штаб-квартира організації розташована у Відні, Австрія.

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