Німеччина припинить купувати російське вугілля з 1 серпня, нафту - з 31 грудня

Німеччина з 1 серпня повністю відмовиться від російського вугілля, а з 31 грудня - від російської нафти. Про це в середу, 13 липня, заявив на енергетичному форумі у Сіднеї заступник міністра фінансів ФРН Йорг Кукіс (Jörg Kukies).

За його словами, відмова від російського вугілля та нафти докорінно змінить структуру енергопостачання ФРН. Раніше Росія постачала 40 відсотків споживаного Німеччиною вугілля та нафти.

"Кожен, хто знайомий з історією трубопроводу "Дружба", який був інструментом впливу колишнього Радянського Союзу на Східну Європу, розуміє, що позбутися цієї залежності непросто, але нам вдасться зробити це протягом кількох місяців", - цитує чиновника агентство Reuters.

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Залежність від російського газу

Серйознішою є залежність від російського газу, каже Кукіс. Європейський Союз отримує щороку близько 158 мільярдів кубометрів газу з Росії, і хоча США та Катар здатні спільно поставити до Європи близько 30 мільярдів кубометрів скрапленого природного газу (СПГ), дефіцит залишиться досить великим. "Ми не можемо просто ігнорувати цю проблему", - наголосив урядовець.

Нині Німеччина прискорено працює над створенням терміналів прийому СПГ. Уряд ФРН планує вже взимку запустити два з чотирьох запланованих плавучих терміналів на узбережжі Північного моря.

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