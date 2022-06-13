 Німецькі Зелені здивовані тим, скільки ФРН платить РФ за енергоносії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2022

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Новини

Німецькі Зелені здивовані тим, скільки ФРН платить РФ за енергоносії

Експерт Зелених із зовнішньої політики шокований тим, що Німеччина з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заплатила Росії 12,1 мільярда євро за енергоносії.

Юрґен Тріттін (архівне фото)

Юрґен Тріттін (архівне фото)

Член зовнішньополітичного комітету Бундестагу від фракції "Союз-90"/Зелені Юрґен Тріттін (Jürgen Trittin) шокований тим, що з початку війни Росії проти України Німеччина заплатила РФ 12,1 мільярда євро за енергоносії. Про це Тріттін заявив у інтерв'ю телеканалу Welt у понеділок, 13 червня. Він додав, що йдеться про проміжні цифри. За його словами, зараз відбувається "стратегічне відсторонення" Росії від "світових ринків".

Звіт CREA

Співробітники зареєстрованого у Фінляндії Центру дослідження енергетики та чистого повітря (CREA) оприлюднили 13 червня звіт під назвою "Фінансування війни Путіна: Імпорт викопного палива з Росії у перші 100 днів вторгнення". У доповіді сказано, що за перші 100 днів війни проти України РФ отримала від експорту викопних енергоносіїв дохід розміром 93 мільярди євро.

Згідно з даними дослідження, ЄС залишається найбільшим покупцем російського газу та нафти - на його долю припадав 61 відсоток російського експорту викопного палива, що відповідає 57 мільярдам євро.

Якщо говорити про окремі держави, то найважливішим імпортером був Китай (12,6 мільярда євро), на другому місці - Німеччина (12,1 мільярда євро), на третьому - Італія (7,8 мільярда євро).
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"Цифри лякають"

"Так, ці цифри лякають", - прокоментував статистику Юрґен Тріттін. "Саме тому необхідно, аби ми зараз послідовно реалізувати те, що зобов'язалися зробити щодо питання нафтового ембарго", - додав він. Німеччина збирається припинити імпорт цієї сировини з Росії, однак лише до кінця року.

"Ми йдемо цим шляхом", - відзначив Тріттін. "Ми прагнемо також різко скоротити закупівлю газу", - підкреслив представник Зелених, додавши, що Росії "рано радіти". Нинішні показники не підтримуватимуться у довгостроковій перспективі, констатував він.

Юрґен Тріттін додав, що Німеччина вже припинила імпорт вугілля з Росії. Ввезення російського газу також значно скоротилося, зазначив політик.

За рахунок сирої нафти Росія отримує близько половини своїх доходів від експорту енергоресурсів, а чверть - за рахунок трубопровідного газу, нагадало агентство AFP.
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Destatis: Імпорт з РФ виріс у вартісному вираженні

Як повідомило 13 червня Федеральне статистичне відомство ФРН у Вісбадені, німецький імпорт з РФ виріс у вартісному вираженні у квітні. Найважливішими товарами імпорту були нафта та природний газ. Їхня вартість збільшилась на 37,8 відсотка - до 2,2 мільярда євро. Крім цього, Москва постачала кокс та нафтопродукти (+94,3 відсотка - до 0,4 мільярда євро), а також вугілля (+334,7 відсотка - до 0,4 мільярда євро).

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