Брюссель планує лише часткового заблокувати імпорт нафти з РФ - ЗМІ

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Як компроміс у ЄС виношують плани відмовитися від імпорту танкерної нафти з Росії, але не обмежувати постачання нафтопроводом "Дружба", повідомляє інформагенція dpa.
На тлі суперечок щодо планів європейського нафтового ембарго проти Росії Єврокомісія представила нову компромісну пропозицію. Згідно з оприлюдненим у неділю, 29 квітня, повідомленням інформагенції dpa, проєкт передбачає спочатку лише обмеження термінів дії дозволів на імпорт танкерної нафти.
Натомість на нафту, що транспортується потужним нафтопроводом "Дружба", поки що ембарго не поширюватиметься. Як підрахували в Брюсселі, досі через трубопровід "Дружба" надходила приблизно третина загального обсягу поставок російської нафти до країн спільноти. Саме цей нафтогін забезпечує поставки сировини на нафтопереробні заводи в Угорщині, Словаччині та Чехії, а також у Польщі та Німеччині.
Утім, поки що незрозуміло, чи має ця представлена компромісна пропозиція будь-які шанси на успіх. Пізно ввечері у неділю представники країн ЄС мають зустрітися у Брюсселі для проведення попередніх консультацій. Не виключено також, що цей новий запропонований варіант часткового нафтового ембарго проти Росії стане предметом зустрічі глав держав та урядів ЄС у бельгійській столиці, що відбуватиметься 30 та 31 травня.
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Очікується, що саміт буде присвячений питанням подальшої підтримки ЄС України, запровадження нових санкцій проти РФ, а також обговоренню шляхів досягнення незалежності спільноти від російських енергоносіїв, насамперед газу та нафти.
Плани щодо ембарго на імпорт російської нафти вже кілька тижнів є джерелом суперечок у ЄС, оскільки Угорщина досі відмовлялася підтримувати цей проєкт. Будапешт пояснює свою позицію вкрай значною залежністю економіки країни від постачання російської нафти та високими витратами в разі переходу до інших можливих постачальників. Угорщина готова погодитися на ембарго тільки в разі отримання від Брюсселя багатомільярдної компенсації, кажуть у Будапешті.
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Спочатку єврокомісари пропонували план цілковитого припинення імпорту російської сирої нафти вже за шість місяців, а нафтопродуктів - за вісім місяців. Угорщина та Словаччина мали отримати відстрочку в 20 місяців. Але всі дотеперішні пропозиції наражалися на рішучий опір уряду Угорщини. Тож остання пропозиція не передбачає заборони на транспортування нафти з РФ нафтогоном. Крім того, останній запропонований варіант передбачає можливість страхування перевезень. Раніше Греція, Кіпр та Мальта застерігали, що відмова від страхування перевезень поставлять під загрозу існування судноплавних компаній.
Якщо Росії не вдасться продати свою нафту до ЄС, вона може перенаправити її на світовий ринок та отримати значні суми через ріст цін, попередила Урсула фон дер Ляєн.