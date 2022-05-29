Брюссель планує лише часткового заблокувати імпорт нафти з РФ - ЗМІ

На тлі суперечок щодо планів європейського нафтового ембарго проти Росії Єврокомісія представила нову компромісну пропозицію. Згідно з оприлюдненим у неділю, 29 квітня, повідомленням інформагенції dpa, проєкт передбачає спочатку лише обмеження термінів дії дозволів на імпорт танкерної нафти.

Натомість на нафту, що транспортується потужним нафтопроводом "Дружба", поки що ембарго не поширюватиметься. Як підрахували в Брюсселі, досі через трубопровід "Дружба" надходила приблизно третина загального обсягу поставок російської нафти до країн спільноти. Саме цей нафтогін забезпечує поставки сировини на нафтопереробні заводи в Угорщині, Словаччині та Чехії, а також у Польщі та Німеччині.

Консенсусу щодо нафти поки немає

Утім, поки що незрозуміло, чи має ця представлена компромісна пропозиція будь-які шанси на успіх. Пізно ввечері у неділю представники країн ЄС мають зустрітися у Брюсселі для проведення попередніх консультацій. Не виключено також, що цей новий запропонований варіант часткового нафтового ембарго проти Росії стане предметом зустрічі глав держав та урядів ЄС у бельгійській столиці, що відбуватиметься 30 та 31 травня.

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Очікується, що саміт буде присвячений питанням подальшої підтримки ЄС України, запровадження нових санкцій проти РФ, а також обговоренню шляхів досягнення незалежності спільноти від російських енергоносіїв, насамперед газу та нафти.

Угорщина не збирається поступатися

Плани щодо ембарго на імпорт російської нафти вже кілька тижнів є джерелом суперечок у ЄС, оскільки Угорщина досі відмовлялася підтримувати цей проєкт. Будапешт пояснює свою позицію вкрай значною залежністю економіки країни від постачання російської нафти та високими витратами в разі переходу до інших можливих постачальників. Угорщина готова погодитися на ембарго тільки в разі отримання від Брюсселя багатомільярдної компенсації, кажуть у Будапешті.

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Спочатку єврокомісари пропонували план цілковитого припинення імпорту російської сирої нафти вже за шість місяців, а нафтопродуктів - за вісім місяців. Угорщина та Словаччина мали отримати відстрочку в 20 місяців. Але всі дотеперішні пропозиції наражалися на рішучий опір уряду Угорщини. Тож остання пропозиція не передбачає заборони на транспортування нафти з РФ нафтогоном. Крім того, останній запропонований варіант передбачає можливість страхування перевезень. Раніше Греція, Кіпр та Мальта застерігали, що відмова від страхування перевезень поставлять під загрозу існування судноплавних компаній.