Вбивсто Хашоггі: США звинувачують кронпринца, запроваджують санкції

За даними американських спецслужб, наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман особисто схвалив операцію, під час якої було вбито саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в жовтні 2018 року. Про це йдеться у звіті американської розвідки, оприлюдненому в п'ятницю, 26 лютого, у Вашингтоні.

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У звіті наголошується, що наслідний принц ще з 2017 року мав "абсолютний контроль над органами безпеки і розвідки королівства", що у свою чергу робить малоймовірним проведення "операції подібного характеру без згоди наслідного принца", цитує інформагентство dpa.

На користь такого твердження свідчать також участь в операції близького радника бін Салмана і підтримка кронпринцом насильницьких методів, спрямованих на те, щоб змусити мовчати тих критиків королівства, які перебувають за кордоном, зазначається у звіті.

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США запроваджують санкції

Невдовзі після оприлюднення звіту держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про запровадження санкцій щодо 76 громадян Саудівської Аравії. Щодо цих осіб запроваджуються обмеження на в'їзд до США. Вони, за словами Блінкена, "ймовірно, були причетні до погроз на адресу дисидентів за кордоном, а також до вбивства Хашоггі, і не лише". Прізвища осіб, яких зачепили обмеження, він не назвав.

Тим часом міністерство фінансів США заявило про включення в санкційний список колишнього заступника керівника спецслужби Саудівської Аравії Ахмеда Асірі, а також підрозділу швидкого реагування. Асірі керував операцією у Стамбулі, в якій брали участь чимало співробітників підрозділу.

Водночас щодо самого кронпринца бін Салмана Вашингтон санкції не запроваджує.

Вбивсто Хашоггі

Нагадаємо, саудівський журналіст-дисидент Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року після візиту в саудівське генконсульство в Стамбулі. Він попрямував туди для отримання документів, які допомогли б йому оформити розлучення і вступити в новий шлюб.

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Згодом з'явилися дані, що Хашоггі був вбитий, а його тіло розчленоване спеціальним загоном, надісланим з Ер-Ріяду за вказівкою керівництва країни. До свого зникнення журналіст проживав в американському штаті Вірджинія і писав колонки для Washington Post, в яких часто критикувалася саудівська королівська родина.

У 2019 році в ООН заявили, що слід у цій справі веде до саудівського принца-наступника Мохаммеда бін Салмана. Утім, сам бін Салман рішуче заперечує свою причетність до вбивства Хашоггі.