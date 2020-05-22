 Засуджених за вбивство Хашоггі не стратять, а ув′язнять на 20 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2020

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Новини

Засуджених за вбивство Хашоггі не стратять, а ув'язнять на 20 років

Вісьмох обвинувачених у вбивстві саудівського журналіста- розслідувача Джамаля Хашоггі засудили до тюремного ув'язнення. Раніше п'ятьох з них засудили до страти, тепер це замінили м'якішим покаранням.

Джамаль Хашоггі

Джамаль Хашоггі був убитий у саудівському консульстві у Стамбулі

Суд у Саудівській Аравії вирішив замість смертної кари для п'ятьох обвинувачених у вбивстві саудівського журналіста-викривальника Джамаля Хашоггі обрати покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Згідно з ухваленим у понеділок, 7 вересня, остаточним рішенням суду, п'ятьох обвинувачених засуджено до 20 років позбавлення волі, а ще трьох осіб - до тюремних термінів від семи до десяти років, передає інформагенція dpa з посиланням на повідомлення саудівської державної інформаційної агенції SPA.

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Таким чином скасовується оголошена наприкінці минулого року смертна кара щодо п'ятьох обвинувачених. Згідно з оприлюдненими даними, оголошений 7 вересня вирок є остаточним.

У травні цього року сини вбитого журналіста заявили, що вони "пробачили" вбивцям свого батька. Згідно з особливостями саудівського правосуддя, така заява може стати підставою для заміни смертної кари на м'якішу форму покарання, зазначає інформагенція AFP.

Різка критика з боку представниці ООН

Це рішення суду практично одразу викликала різку критику з боку спеціальної доповідачки ООН з питань позасудових страт Аньєс Калламар. Вона назвала цей процес "пародією на правосуддя", про що написала в соцмережі Twitter.

На її думку, ці судові вироки не мають законності, адже їх оголошено наприкінці судового процесу, що не був ані справедливим, ані прозорим. Крім того, як наголосила Калламар, високопосадовці залишилися на волі. Саудівський принц-наступник Мохаммед бін Салман був захищений від ретельного розслідування, додала спецдоповідачка ООН.

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Нагадаємо, саудівський журналіст-дисидент Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року після візиту в саудівське генконсульство в Стамбулі. Він попрямував туди для отримання документів, які допомогли б йому оформити розлучення і вступити в новий шлюб.

Згодом з'явилися дані, що Хашоггі був вбитий, а його тіло розчленоване спеціальним загоном, надісланим з Ер-Ріяду за вказівкою керівництва країни. Торік в ООН заявили, що слід у цій справі веде  до саудівського принца-наступника Мохаммеда бін Салмана. Утім, сам бін Салман рішуче заперечує свою причетність до цієї справи.

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