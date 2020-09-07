Навіщо Нетаньяху таємно відвідувати Саудівську Аравію?

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху міг провести таємну зустріч з саудівським принцом-наступником Мохаммедом бін Салманом. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ. Цю інформацію журналістів підтвердив у понеділок, 23 листопада, також і міністр освіти Ізраїлю Йоав Галлант.
За даними ізраїльських ЗМІ, 22 листопада Нетаньяху зустрівся в Саудівській Аравії з бін Салманом, а також з держсекретарем США Майком Помпео. Ця таємна зустріч розцінюється журналістами як чергова спроба керівництва Ізраїлю покращити свої стосунки з сусідніми арабськими країнами. Ізраїльський міністр Галлант назвав результати проведеної зустрічі "неймовірним успіхом", про що розповів у ефірі одного з ізраїльських радіоканалів.
Так само ізраїльське видання Haaretz опублікувало маршрут польоту літака з Нетаньяху від Тель-Авіва до саудівського міста Неом, розташованому на Червоному морі, де буцім відбулася зустріч ізраїльського прем'єра з бін Салманом та Помпео. За даними видання, у цій поїздці Нетаньяху супроводжував керівник ізраїльської спецслужби "Моссад" Йосі Коен. Крім Галланта, жоден ізраїльський урядовець офіційно цей візит не підтвердив.
Офіційний Ер-Ріяд відхрестився від повідомлень ЗМІ
Тим часом міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бен Фархан Аль Сауд спростував повідомлення ізраїльських ЗМІ про зустріч Нетаньяху з саудівським принцом-наступником Мохаммедом бін Салманом.
"Такої зустрічі не було. Були присутні тільки офіційні особи зі США й Саудівської Аравії", - написав саудівський міністр у соцмережі Twitter.
Як повідомлялося, останнім часом Ізраїль за посередництва США порозумівся з кількома арабським державами, котрі раніше відмовлялися визнавати державу Ізраїль. До таких держав, котрі впродовж останніх місяців вирішили покращити свої відносини з Ізраїлем, належать Бахрейн, ОАЕ та Судан.
США намагаються переконати також і Саудівську Аравію встановити офіційні відносини з Ізраїлем. Утім, досі більшість арабських держав дотримувалися підходу, згідно з яким передумовою нормалізації відносин з Ізраїлем є урегулювання конфлікту з палестинцями. Приміром, мирна ініціатива Саудівської Аравії наголошувала, що тільки в разі виходу Ізраїлю з територій палестинців, окупованих з 1967 року, можна нормалізувати відносини між арабськими державами та Ізраїлем.
Зближення деяких арабських країн з Ізраїлем викликало різку критику з боку Туреччини та Ірану.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Понад двісті поселень
Згідно з даними правозахисної організації "Бецелем", в 1967-2013 роках на Західному березі річки Йордан та в Східному Єрусалимі були створені 125 офіційних ізраїльських поселень й аванпостів, а також близько сотні нелегальних. За інформацією Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), влада Ізраїлю зайняла 35 відсотків території Східного Єрусалима під будівництво одиниць житла.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Чи є шанс на примирення?
У районі Хар-Хома, розташованому між Єрусалимом і Вифлеємом, будують нове єврейське поселення. Представники палестинців вважають, що ізраїльська політика поселень перешкоджає мирному врегулюванню та знищує шанси на рішення тривалого конфлікту шляхом створення двох держав. Міжнародна спільнота також критикує будівництво поселень.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Ізраїль конфіскує приватні землі
На землях, що перебували в приватній власності палестинців, будівництво поселень заборонялося. Новий закон постфактум легалізував поселення, зведені на палестинських територіях "через незнання або за ініціативою держави". Власникам землі виплатять компенсації або виділять альтернативні ділянки. Палестинська автономія не дозволяє продавати Ізраїлю землю під страхом смертної кари.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Знесення Амони
Новий закон не поширюється на ті єврейські поселення, які рішенням суду повинні були знесені. Проте саме за допомогою цього закону прибічники поселень сподівалися запобігти примусовому виселенню жителів Амони - поселення на Західному березі річки Йордан, конфлікт мешканців якого з владою Ізраїлю тягнеться з 2005 року. 40 родин примусово виселили, після чого почали зносити будівлі.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Барикади та заворушення
Верховний суд Ізраїлю постановив знести Амону ще наприкінці 2014 року. Терміни знесення не раз переносили. До останнього моменту учасники правих угруповань та поселенці протидіяли евакуації жителів та руйнуванню поселення. Багато противників знесення Амони спеціально приїхали сюди з інших міст. У свою чергу палестинці запекло протестували проти збереження поселення.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Конфлікт поселенців з палестинцями
Поселенці з Амони вважають, що Західний берег річки Йордан, який Ізраїль захопив в результаті Шестиденної війни у 1967 році - це земля, обіцяна єврейському народу Богом, про що йдеться в Торі. Зараз близько 600 тисяч ізраїльтян мешкають у поселеннях на Західному березі та у Східному Єрусалимі. Між єврейськими поселенцями та палестинцями знову й знову відбуваються сутички.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Новий прихисток в Офрі
Загалом близько 4000 квартир для єврейських поселенців були збудовані на земельних ділянках, що належали палестинцям. У підсумку йдеться про 16 поселень та аванпостів. Тепер їх потрібно або примусово знести, або легалізувати відповідно до нового закону. Багато колишніх жителів Амони знайшли новий прихисток у сусідньому поселенні Офра.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Примусове знесення в Офрі
Але й у самій Офрі, яка існує з 1975 року, не всі будівлі були зведені на законних підставах. Тому до 5 березня 2017 року тут потрібно буде знести дев'ять осель, збудованих на приватних земельних володіннях палестинців. Родина Бен Шушан опинилась серед тих, кому доведеться залишити помешкання.
Автор: Сабріна Пабст, Юлія Куценко