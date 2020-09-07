Навіщо Нетаньяху таємно відвідувати Саудівську Аравію?

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху міг провести таємну зустріч з саудівським принцом-наступником Мохаммедом бін Салманом. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ. Цю інформацію журналістів підтвердив у понеділок, 23 листопада, також і міністр освіти Ізраїлю Йоав Галлант.

За даними ізраїльських ЗМІ, 22 листопада Нетаньяху зустрівся в Саудівській Аравії з бін Салманом, а також з держсекретарем США Майком Помпео. Ця таємна зустріч розцінюється журналістами як чергова спроба керівництва Ізраїлю покращити свої стосунки з сусідніми арабськими країнами. Ізраїльський міністр Галлант назвав результати проведеної зустрічі "неймовірним успіхом", про що розповів у ефірі одного з ізраїльських радіоканалів.

Так само ізраїльське видання Haaretz опублікувало маршрут польоту літака з Нетаньяху від Тель-Авіва до саудівського міста Неом, розташованому на Червоному морі, де буцім відбулася зустріч ізраїльського прем'єра з бін Салманом та Помпео. За даними видання, у цій поїздці Нетаньяху супроводжував керівник ізраїльської спецслужби "Моссад" Йосі Коен. Крім Галланта, жоден ізраїльський урядовець офіційно цей візит не підтвердив.

Офіційний Ер-Ріяд відхрестився від повідомлень ЗМІ

Тим часом міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бен Фархан Аль Сауд спростував повідомлення ізраїльських ЗМІ про зустріч Нетаньяху з саудівським принцом-наступником Мохаммедом бін Салманом.

"Такої зустрічі не було. Були присутні тільки офіційні особи зі США й Саудівської Аравії", - написав саудівський міністр у соцмережі Twitter.

Як повідомлялося, останнім часом Ізраїль за посередництва США порозумівся з кількома арабським державами, котрі раніше відмовлялися визнавати державу Ізраїль. До таких держав, котрі впродовж останніх місяців вирішили покращити свої відносини з Ізраїлем, належать Бахрейн, ОАЕ та Судан.

США намагаються переконати також і Саудівську Аравію встановити офіційні відносини з Ізраїлем. Утім, досі більшість арабських держав дотримувалися підходу, згідно з яким передумовою нормалізації відносин з Ізраїлем є урегулювання конфлікту з палестинцями. Приміром, мирна ініціатива Саудівської Аравії наголошувала, що тільки в разі виходу Ізраїлю з територій палестинців, окупованих з 1967 року, можна нормалізувати відносини між арабськими державами та Ізраїлем.

Зближення деяких арабських країн з Ізраїлем викликало різку критику з боку Туреччини та Ірану.