 Саміт G20: якою буде ціна кризи через пандемію COVID-19 | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 21.11.2020

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Світ

Саміт G20: якою буде ціна кризи через пандемію COVID-19

Через пандемію COVID-19 велика двадцятка засідатиме віртуально. Багатьом учасникам тільки на руку те, що їм не треба їхати в Ер-Ріяд, який зараз головує у G20.

Саміт Великої двадцятки під головуванням Саудівської Аравії відбудеться віртуально

Пандемія COVID-19 визначила і формат, і головну тему запланованого на суботу, 21 листопада, саміту G20. Зустріч під головуванням Саудівської Аравії відбуватиметься віртуально, і йтиметься на ній, як і на позачерговому засіданні великої двадцятки в березні, знову про глобальну кризу, спричинену коронавірусом.

Чи знадобляться додаткові програми з підтримки економіки?

При цьому криза досі залишається у розпалі. До саміту G20 експерти з Ер-Ріяда підрахували, що найважливіші промислово розвинені держави, Євросоюз і країни з перехідною економікою разом вже виділили запаморочливу суму в 11 трильйонів доларів на підтримку економічної кон'юнктури.

На розробку вакцини від коронавірусу виділені мільярди бюджетних коштів

На розробку вакцини від коронавірусу виділені мільярди бюджетних коштів

У 21 мільярд доларів обійшлися державні програми допомоги країн G20 для створення вакцини від коронавірусу і ліків для лікування COVID-19. У 14 мільярдів доларів оцінюються відсотки по кредитах, які вирішили не стягувати з найбідніших країн світу. Учасники майбутнього відеосаміту обговорюватимуть, чи достатньо цих грошей для подолання наслідків глобальної кризи, чи треба виділяти ще.

При цьому інтереси держав великої двадцятки збігаються далеко не в усьому. Сполучені Штати все ще очолює Дональд Трамп, що скептично ставиться до міжнародного співробітництва. Протилежної думки дотримуються європейці. Вони виступають за глобальну кооперацію, зокрема й при створенні й розподілі вакцини від коронавірусу.

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Бідним країнам обіцяють списати відсотки, але не борги

Найбідніші країни світу багато чого від саміту G20 не очікують. Політолог з Того Ів Еку Амайзо, який живе у Відні, також не вірить, що на зустрічі ухвалять рішення про списання боргів цих держав. Максимум, на який він розраховує, - це часткова їх реструктуризація. Можливо, каже він, не будуть стягувати відсотки по кредитах, але самі борги залишаться. До того ж, відсотки можуть пробачити лише за державними кредитами, які в загальній сумі заборгованостей бідних країн становлять лише невелику частку.

Прийом хворих на коронавірус у Сенегалі

Прийом хворих на коронавірус у Сенегалі

За оцінкою Амайзо, промислово розвинені країни світу взагалі не зацікавлені в фінансовому оздоровленні африканських країн. Китай, США, Росія і Європа, каже він, використовують кредити та інвестиції для того, аби забезпечити собі надійний доступ до сировинних ресурсів цих держав.

Саміт G20 - не місце для демонстративних жестів

Той факт, що саміт відбуватиметься за головування Саудівської Аравії - країни з абсолютною монархією, багатьом у США і Європі не подобається. Європейський парламент навіть зажадав, аби ані президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), ані глава Європейської Ради Шарль Мішель не з'являлися на екранах відеоконференції. З точки зору Єврокомісії, однак, арена саміту G20 - не місце, де є сенс робити демонстративні жести, які виражають ставлення до порядків, що панують в Саудівській Аравії.

Акція протесту Amnesty International під посольством Саудівської Аравії у Франції проти ув'язнення жінок-активісток

Акція протесту Amnesty International під посольством Саудівської Аравії у Франції проти ув'язнення жінок-активісток

Велика двадцятка, нагадують дипломати ЄС, - це не група країн, які дотримуються однакових цінностей, а переважно економічний клуб, в якому західним демократіям доводиться мати справу і знаходити спільну мову і з автократичним режимом в Росії, і з однопартійною диктатурою в Китаї, і з абсолютною монархією в Саудівській Аравії.

Проблема прав людини в Саудівській Аравії

Правозахисні організації тим часом нагадують, що досі не розслідуваним залишається вбивство опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві в Стамбулі два роки тому. В організації замаху підозрюють наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана.

Ліквідація незручних опозиціонерів - тільки верхівка айсберга, говорить Ротна Бегум (Rothna Begum) з "Human Rights Watch". "Саудівська Аравія все ще веде війну проти сусіднього Ємену, - перераховує вона. - У країні переслідують правозахисників, десятки опозиціонерів кинуті в тюрми - всі, хто ризикнув виступити з критикою режиму. Порушуються також права жінок, які вважаються в Саудівській Аравії громадянами другого сорту, адже рішення за них ухвалюють чоловіки".

Жінкам у Саудівській Аравії дозволили керувати автомобілем

Жінкам у Саудівській Аравії дозволили керувати автомобілем

Своєю чергою Ер-Ріяд спробував скористатися головуванням у G20, аби поліпшити імідж країни в світі. На багатьох справило велике враження, коли в Саудівській Аравії жінкам раптом дозволили керувати автомобілем і самостійно, без участі чоловіка, подавати заявку на отримання закордонного паспорту.

Дивитись відео 01:45

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Докладно

Саміт Великої двадцятки під головуванням Саудівської Аравії відбудеться віртуально

Саміт G20: якою буде ціна кризи через пандемію COVID-19

Через пандемію COVID-19 велика двадцятка буде засідати віртуально. Однак багатьом учасника саміту це тільки на руку.  

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