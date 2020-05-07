36 країн просять про боргові послаблення через коронавірус

36 країн, що розвиваються, подали заявки про призупинення виплат за борговими зобов'язаннями через викликану коронавірусом кризу, повідомляє Reuters у п'ятницю, 29 травня. Водночас свої плани щодо призупинення таких боргових виплат виклали кредитори приватного сектора, до чого раніше їх закликали країни G20.

Так, приватні кредитори погодилися цього року надати канікули для виплати боргів. Згідно з пропозицією Інституту міжнародних фінансів, приватні кредитори розглядатимуть кожен випадок щодо кожної країни окремо. Кредитори відмовилися від напрацювання єдиного підходу для усіх країн, бо, на їхню думку, це "практично неможливо".

Як зазначає інформагенція Reuters, це рішення є результатом переговорів понад сотні фінансових топменеджерів щодо заклику країн "Великої двадцятки" до приватного сектора співпрацювати в рамках ініціативи G20 з призупинення виплати боргів для 77 бідних країн світу.

Пропозиція країн G20 та кредиторів діятиме лише до кінця 2020 року. Її може бути недостатньо, якщо найближчими місяцями науковці не розроблять вакцину проти коронавірусу.

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Нагадаємо, напередодні країни G20 закликали кредиторів приватного сектора розробити план з полегшення боргових зобов'язань для 77 найбідніших країн світу.

Також генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш закликав значно послабити правила виплати боргів та звернувся до Міжнародного валютного фонду з проханням розширити можливості використання емітованого МВФ платіжного засобу "Спеціальні права запозичення" (SDR), щоб дати країнам більший доступ до фінансування. Гуттеріш застеріг від хвилі державних банкрутств, що може вдарити по бідних країнах. За його словами, лише країни в Африці мають сукупний борг у 44 мільярди доларів у 2020 році. Згідно з оцінками, пандемія та сповільнення економіки можуть підштовхнути 60 мільйонів людей до ​​крайньої бідності у всьому світі. "Полегшення боргових зобов'язань не може обмежуватися лише найменш розвиненими країнами (...) Воно має поширюватися на всі країни, що розвиваються, та на країни із середнім доходом, які просять про відтермінування, бо вони втрачають доступ до фінансових ринків", - наголосив Гуттеріш на зустрічі ООН високого рівня.

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