МВФ: Світова економіка долає кризу краще, ніж очікувалось
Однак криза ще далека від завершення, і вихід з неї буде тривалим, нерівномірним та вельми непередбачуваним, пояснили в Міжнародному валютному фонді.
Шеф-економістка МВФ Гіта Гопінат: Криза ще далека від завершення
Світова економіка краще долає наслідки пандемії COVID-19, ніж очікувалося раніше. Така оцінка наводиться у жовтневому огляді світової економіки, опублікованому Міжнародним валютним фондом (МВФ) у вівторок, 13 жовтня.
Згідно з даними МВФ, цього року рівень падіння світової економіки може становити близько 4,4 відсотка, що на чотири десятих процентних пункту менше, ніж прогнозувалося в червні. "В результаті послаблення обмежень та швидкого розгортання політики підтримки у безпрецедентних масштабах з боку центральних банків та урядів у всьому світі глобальна економіка повертається з глибин свого колапсу в першій половині цього року (...) Криза однак ще далека від завершення", - пояснила шеф-економістка фонду Гіта Гопінат.
Вона додала, що "бідні стають ще біднішими, і цього року очікується, що близько 90 мільйонів людей опиняться у злиднях. "Вихід із цього лиха, ймовірно буде тривалим, нерівномірним та вельми непередбачуваним", - додала Гопінат.
Істотне падіння для Єврозони й зростання для Китаю
Що стосується Єврозони, то, за прогнозом МВФ, її сукупний ВВП знизиться цього року на 8,3 відсотка. Тут найбільше падіння прогнозується для Італії та Іспанії - 10,6 і 12,8 відсотка відповідно. У Франції очікується зниження економічної активності на 9,8 відсотка. Німецька економіка "просяде" на 6 відсотків.
У США очікується спад економіки на 4,3 відсотки, а економічне падіння в Японії становитиме 5,3 відсотка. Прогноз МВФ щодо Великобританії оцінює цьогорічне зниження ВВП на 9,8 відсотка.
Для Індії нинішній прогноз ще драматичніший за попередній - мінус 10,3 відсотка. Економіки Росії та Бразилії цього року втратять 4,1 та 5,8 відсотка відповідно до попереднього року, розрахували в МВФ. Для України економічний спад очікується на рівні 7,2 відсотка, підрахували в МВФ.
Натомість економіка Китаю зросте на 1,9 відсотка, прогнозують у МВФ.
Відновлення світової економіки у 2021 році, на думку МВФ, відбуватиметься дещо менш високими темпами, ніж очікувалось у червні - 5,2 відсотка замість 5,4 відсотка.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Tesla упевнено пішла на обгін
У розпал пандемії COVID-19 Tesla стрімко обігнала таких своїх конкурентів Toyota і Volkswagen, здобувши титул найдорожчого автовиробника в світі. При цьому обсяги продажів Tesla в порівнянні з традиційними гігантами є невеликими. У другому кварталі 2020 року акції цієї компанії підскочили більш ніж удвічі. Зокрема, і завдяки заводу Tesla в Шанхаї, який старанно виробляє авто для китайського ринку.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Netflix - "чилити" перед екраном
За перше півріччя цього року на стрімінговий сервіс Netflix підписалось додатково понад 25 мільйонів нових абонентів, оскільки через карантин людям доводилось сидіти вдома і можливості розваг були вкрай обмежені. Капіталізація Netflix сягнула цього року 70 мільярдів доларів. Таким чином, цей сервіс є дорожчим, ніж такі медіа-гіганти як Walt Disney або AT&T, материнська компанія HBO.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Фітнес вдома
Фітнес-стартап Peloton, який виробляє велотренажери, а також пропонує онлайн-заняття з фітнесу, продемонстрував квартальне зростання продажів на рівні 66 відсотків, коли через коронавірус багато хто змушений був залишити свої фінтес-мрії та переключитися на домашні вправи. У квітні Peloton провів найбільше заняття в своїй історії, яке з дому відвідали понад 23 тисячі людей.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Коронавірусні мільярдери
Виконавчий директор фармакомпанії Moderna Стефан Бансель буквально став мільярдером, після того як компанія випустила експериментальну вакцину проти коронавірусу, допущену до клінічних випробувань на людях. Курс акції компанії одразу ж злетів угору. Так само й малайзієць Лім Ві Чай, власник контрольного пакету акцій виробника медичних рукавичок Top Glove, став мільярдером під час пандемії.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Вдома на зв'язку
Мало про яку компанію за останні місяці так багато говорили, як про Zoom. У квітні в певні дні її програмами користувалися понад 300 мільйонів людей - разючий приріст до 10 мільйонів користувачів у грудні 2019. Популярності програми Zoom не завадили навіть сумніви щодо захисту даних, які лунали в ЗМІ. Після виходу компанії на біржу минулого року її вартість зросла з 16 до 70 мільярдів доларів.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Ігрові прибутки
Комп'ютерні ігри під час локдауну для багатьох були способом відключитися від реальності. Онлайн-ігри на кшталт Call of Duty притягнули десятки мільйонів людей. Остання гра, Animal Crossing виробництва компанії Nintendo, продемонструвала продажі на рівні понад 13 мільйонів штук протягом шести тижнів після випуску в березні. Зріс і попит на ігрові приставки – Switch, Xbox та PlayStation
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Вперед на вітрилах стрімінгу
База платних підписників шведського музичного стрімінгового сервісу Spotify в першому кварталі 2020 року на тлі пандемії зросла до 130 мільйонів людей. Окремо компанія відзначила збільшення програвання музики через ігрові приставки на кшталт Xbox та PlayStation. На американських біржах акції Spotify демонструють одні з найкращих показників цього року.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Домашній бізнес
Пандемія сприяла посиленню позицій компаній, чий бізнес повністю зосереджений онлайн та включає онлайн-комунікацію, дистанційну роботу та проведення транзакцій. Компанії на кшталт Apple, Microsoft, Amazon та Facebook були за останні місяці основними рушійними силами американських біржових індексів. Приріст продемонстрували також сервіс онлайн-платежів PayPal та клауд-комп'ютингова компанія Twilio.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Порожні полиці
Роздрібні торговельні мережі на кшталт німецької Rewe чи французької Carrefour під час перших тижнів карантину пережили справжню навалу покупців, які зметали з полиць численні товари. Це сприяло підвищеному попиту на акції роздрібних продовольчих компаній. Підвищення попиту на товари спостерігають і онлайн-торгівці на кшталт Amazon, адже багато наляканих вірусом покупців досі уникають магазинів.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Безпека передусім
Попит на продукцію виробників масок, дезінфекційних засобів та серветок під час пандемії COVID-19 зростає надзвичайними темпами. Серед тих, хто чи не найбільше у виграші від цього, - компанія 3M Corp., яка, серед іншого, виробляє захисні маски.