 МВФ: Світова економіка долає кризу краще, ніж очікувалось | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.10.2020

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Економіка

МВФ: Світова економіка долає кризу краще, ніж очікувалось

Однак криза ще далека від завершення, і вихід з неї буде тривалим, нерівномірним та вельми непередбачуваним, пояснили в Міжнародному валютному фонді.

Шеф-економістка МВФ Гіта Гопінат

Шеф-економістка МВФ Гіта Гопінат: Криза ще далека від завершення

Світова економіка краще долає наслідки пандемії COVID-19, ніж очікувалося раніше. Така оцінка наводиться у жовтневому огляді світової економіки, опублікованому Міжнародним валютним фондом (МВФ) у вівторок, 13 жовтня.

Згідно з даними МВФ, цього року рівень падіння світової економіки може становити близько 4,4 відсотка, що на чотири десятих процентних пункту менше, ніж прогнозувалося в червні. "В результаті послаблення обмежень та швидкого розгортання політики підтримки у безпрецедентних масштабах з боку центральних банків та урядів у всьому світі глобальна економіка повертається з глибин свого колапсу в першій половині цього року (...) Криза однак ще далека від завершення", - пояснила шеф-економістка фонду Гіта Гопінат.

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Вона додала, що "бідні стають ще біднішими, і цього року очікується, що близько 90 мільйонів людей опиняться у злиднях. "Вихід із цього лиха, ймовірно буде тривалим, нерівномірним та вельми непередбачуваним", - додала Гопінат.

Істотне падіння для Єврозони й зростання для Китаю

Що стосується Єврозони, то, за прогнозом МВФ, її сукупний ВВП знизиться цього року на 8,3 відсотка. Тут найбільше падіння прогнозується для Італії та Іспанії - 10,6 і 12,8 відсотка відповідно. У Франції очікується зниження економічної активності на 9,8 відсотка. Німецька економіка "просяде" на 6 відсотків.

У США очікується спад економіки на 4,3 відсотки, а економічне падіння в Японії становитиме 5,3 відсотка. Прогноз МВФ щодо Великобританії оцінює цьогорічне зниження ВВП на 9,8 відсотка.

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Для Індії нинішній прогноз ще драматичніший за попередній - мінус 10,3 відсотка. Економіки Росії та Бразилії цього року втратять 4,1 та 5,8 відсотка відповідно до попереднього року, розрахували в МВФ. Для України економічний спад очікується на рівні 7,2 відсотка, підрахували в МВФ.

Натомість економіка Китаю зросте на 1,9 відсотка, прогнозують у МВФ.

Відновлення світової економіки у 2021 році, на думку МВФ, відбуватиметься дещо менш високими темпами, ніж очікувалось у червні - 5,2 відсотка замість 5,4 відсотка.

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    Фітнес вдома

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  • Ігрові прибутки

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Ігрові прибутки

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  • Spotify

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    Вперед на вітрилах стрімінгу

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  • Домашній бізнес

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Домашній бізнес

    Пандемія сприяла посиленню позицій компаній, чий бізнес повністю зосереджений онлайн та включає онлайн-комунікацію, дистанційну роботу та проведення транзакцій. Компанії на кшталт Apple, Microsoft, Amazon та Facebook були за останні місяці основними рушійними силами американських біржових індексів. Приріст продемонстрували також сервіс онлайн-платежів PayPal та клауд-комп'ютингова компанія Twilio.

  • Порожні полиці

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Порожні полиці

    Роздрібні торговельні мережі на кшталт німецької Rewe чи французької Carrefour під час перших тижнів карантину пережили справжню навалу покупців, які зметали з полиць численні товари. Це сприяло підвищеному попиту на акції роздрібних продовольчих компаній. Підвищення попиту на товари спостерігають і онлайн-торгівці на кшталт Amazon, адже багато наляканих вірусом покупців досі уникають магазинів.

  • Безпека передусім

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Безпека передусім

    Попит на продукцію виробників масок, дезінфекційних засобів та серветок під час пандемії COVID-19 зростає надзвичайними темпами. Серед тих, хто чи не найбільше у виграші від цього, - компанія 3M Corp., яка, серед іншого, виробляє захисні маски.

    Автор: Ашутош Пандей


DW.COM

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