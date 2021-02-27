 Причетні до вбивства Хашоггі пройшли підготовку в США - NYT | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2021

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Причетні до вбивства Хашоггі пройшли підготовку в США - NYT

Четверо саудівців, причетних до вбивства, пройшли підготовку у приватній охоронній компанії в США, що було схвалено Держдепартаментом. Влада та інструктори, ймовірно, не знали про їхню роль у репресіях.

Журналіст The Washington Post Джамаль Хашоггі

Журналіст The Washington Post Джамаль Хашоггі

Четверо громадян Саудівської Аравії, які брали участь у вбивстві журналіста The Washington Post Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві в Стамбулі в 2018 році, пройшли спецпідготовку в США за контрактом, затвердженим Державним департаментом, повідомило ввечері у вівторок, 22 червня, видання The New York Times (NYT) з посиланням на джерела.

За його даними, ці особи у 2017 році взяли участь у навчанні приватної охоронної компанії Tier 1 Group, яка належить інвестиційній компанії Cerberus Capital Management. При цьому двоє з нцих осіб вже брали участь у попередньому навчальному курсі з жовтня 2014 року по січень 2015 року.

У Tier 1 Group сказали, що навчання членів саудівської спецгрупи мало оборонний характер для "ефективнішого захисту саудівських лідерів" і передбачало вогневу підготовку, протидію нападам, ближній бій і зовнішнє спостереження.

The New York Times звертає увагу, що навчання саудівців проходило під час масштабної кампанії влади Саудівської Аравії з "придушення інакомислення", що передбачала затримання і катування, санкціоновані наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом.

Водночас видання вказує на відсутність доказів того, що американські чиновники, які схвалили підготовку саудівських оперативників, а також Tier 1 Group знали про те, що тренують осіб, причетних до репресій у Саудівській Аравії.

Утім, NYT констатує, що схвалення Держдепартаментом контракту на навчання доводить тісний зв'язок Вашингтона з автократією Ер-Ріяда і демонструє "небезпеку військового партнерства з репресивними урядами", а також низький рівень контролю за такою співпрацею.

У Cerberus Capital Management підкреслили, що підготовка саудівців не пов'язана безпосередньо з убивством Хашоггі. Старший виконавчий директор материнської компанії Луїс Бремер вказав, що за перевірку всіх іноземців, які проходять військову підготовку в США, відповідає Держдепартамент.

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Вбивсто Хашоггі

Нагадаємо, саудівський журналіст-дисидент Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року після візиту в саудівське генконсульство в Стамбулі. Він прибув туди для отримання документів, які допомогли б йому оформити розлучення і вступити в новий шлюб.

Згодом з'явилися дані, що Хашоггі був вбитий, а його тіло розчленоване спеціальним загоном, надісланим з Ер-Ріяда за вказівкою керівництва країни. До свого зникнення журналіст проживав у американському штаті Вірджинія і писав колонки для Washington Post, в яких часто критикувалася саудівська королівська родина.

У 2019 році в ООН заявили, що слід у цій справі веде до саудівського принца Мохаммеда бін Салмана. Утім, сам бін Салман рішуче заперечує свою причетність до вбивства Хашоггі.

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