Лондон обговорить долю британців у "ДНР" із Києвом, а не з Москвою

Влада Великобританії віддає перевагу переговорам з Україною, а не Росією щодо питання підданих королівства, засуджених у так званій "Донецькій народній республіці" до смертної кари. "Нашим пріоритетом є робота з українським урядом, щоб спробувати якнайшвидше добитися їхнього звільнення", - заявив у п'ятницю, 10 червня, офіційний представник британського прем'єра Бориса Джонсона.

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Він також повідомив, що міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс порушила це питання у розмові з українським колегою Дмитром Кулебою. На питання про те, чи Великобританія вестиме переговори з РФ, щоб домогтися звільнення британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, на Даунінг-стріт вказали на відсутність "регулярної взаємодії" з російською владою. Крім того, Аслін та Піннер "перебувають під захистом Женевської конвенції як військовослужбовці Збройних сил України".

Берлін: Це чергове порушення міжнародного гуманітарного права

У Берліні різко розкритикували смертні вироки, які були винесені в непідконтрольному Києву регіоні на сході України. Ці повідомлення жахливі, заявив представник МЗС Німеччини. "Незалежно від громадянства службовці збройних сил, у тому числі військовослужбовці, які воюють на стороні України, є учасниками бойових дій та користуються особливим захистом відповідно до міжнародного гуманітарного права", - додав він.

Федеральний уряд вважає подібні рішення черговим доказом "повного ігнорування Росією елементарних принципів міжнародного гуманітарного права", наголосив представник німецького МЗС.

Трьох іноземців засуджено до страти в "ДНР"

Напередодні російські державні ЗМІ повідомили, що британці Ейден Аслін і Шон Піннер, що брали участь у військовому конфлікті в Україні, а також марокканець Сааудун Брагім постали перед "судом" у підконтрольному Росії Донецьку, де були визнані "найманцями та винними у скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади" і повалення "конституційного ладу" в "ДНР". Всі троє були засуджені до смертної кари. Вони були поінформовані про можливість оскаржити вироки та клопотати про помилування".