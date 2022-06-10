Україна розслідує ухвалення смертного вироку іноземцям у Донецьку

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова пообіцяла притягнути до відповідальності усіх причетних до ухвалення так званим "судом" у Донецьку смертного вироку двом полоненим іноземцям, які воювали на боці України. "Україна вже розпочала досудове розслідування за цим фактом і вживатиме всіх необхідних заходів для того, щоб усі, хто був причетний до цих протиправних дій, були притягнуті до відповідальності за них", - написала вона у четвер, 9 червня, на своїй сторінці у Facebook.

За словами Венедіктової, згідно з Женевськими конвенціями, засуджені громадяни Великобританії Шон Піннер та Ейден Аслін, а також марокканець Саадун Брагім користуються імунітетом комбатантів і як військовополонені не можуть бути притягнуті до відповідальності за безпосередню участь у військових діях. Окрім того, додала генпрокурорка, у сучасному європейському просторі смертну кару розглядають як неприйнятну форму покарання. "Таким чином, фальшивий вирок Ейдену Асліну, Шону Піннеру та Брагіму Саадуну - це ніщо інше, як порушення та знущання над передбаченими міжнародним гуманітарним правом та міжнародним правом прав людини зобов’язаннями Росії як окупаційної держави", - зазначила Венедіктова, додавши, що Росія вкотре демонструє кричуще нехтування самою основою верховенства права.

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9 червня вирок так званого "суду" прокоментував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, порівнявши "Л/ДНР" з терористами ІДІЛ. А МЗС України заявило, що так званий "суд" над іноземними громадянами в окупованому Донецьку незаконний і має пропагандистський характер.

Реакція Заходу

Сполучені Штати висловили стурбованість винесенням смертних вироків трьом іноземним бійцям, які воювали на боці України. "Ми глибоко стурбовані повідомленнями про фіктивний "суд" та вироки комбатантам, які законно служать у Збройних силах України. Ми закликаємо Росію та підконтрольні їй сили поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права та захист, що надаються військовополоненим", - написав 10 червня держсекретар США Ентоні Блінкен в Twitter.

Речник уряду Німеччини заявив, що смертні вироки, ухвалені полоненим іноземцям на підконтрольній Росії території Донбасу, шокують і демонструють "повну зневагу Росією до основних принципів міжнародного гуманітарного права", цитує інформагенція Reuters.

В ООН таке прирівняли до воєнних злочинів

Тим часом ООН прирівняли смертні вироки, ухвалені в "ДНР" двом британським і одному марокканському вояку, до воєнних злочинів. Відповідну заяву зробила речниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ). За її словами, в ООН "стурбовані тим, що так званий Верховний суд самопроголошеної Донецької народної республіки засудив трьох військовослужбовців до страти". "З 2015 року ми спостерігаємо, що так звана судова влада в цих самопроголошених республіках не дотримується основних гарантій справедливого судового розгляду, таких як публічні слухання, незалежність, неупередженість судів і право не бути примушеним до надання показань. Такі суди над військовополоненими рівносильні воєнному злочину", - додала речниця, яку цитує AFP.

Напередодні ухвалення смертних вироків у Донецьку засудила міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, назвавши їх "показовими і незаконними".

Лавров закликав не заважати

Водночас глава МЗС РФ Сергій Лавров, коментуючи цей вирок, закликав не "заважати роботі судової та правоохоронної системи" так званого "ДНР". За словами Лаврова, усі процеси "йдуть на основі законодавства Донецької народної республіки, тому що злочини, про які йдеться, були скоєні на території ДНР", цитує "Інтерфакс".

Нагадаємо, 9 червня так званий "Верховний суд" контрольованого Росією утворення "ДНР" засудив до страти трьох іноземців. Їх звинуватили "найманстві та у скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного ладу "ДНР". Водночас засуджені нібито мають можливість оскаржити вироки та клопотати про помилування.