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Іноземний легіон
Тема
Іноземний легіон - військовий підрозділ, в якому служать іноземні громадяни.
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Докладно
Чому ексменеджер "Газпрому" воює на боці України?
Чому ексменеджер "Газпрому" воює на боці України?
Ігор Волобуєв, уродженець Сумщини, багато років працював піарником "Газпрому". У червні він вступив до підрозділу ЗСУ.
Політика
17.06.2022
17 червня 2022 р.
19:54 хв.
Ігор Волобуєв: "Я не перебіжчик, я повернувся додому"
Ігор Волобуєв: "Я не перебіжчик, я повернувся додому"
Ексвіцепрезидент "Газпромбанку" розповів DW, чому покинув високий пост у Москві і як збирається воювати за Україну.
Конфлікти
17.06.2022
17 червня 2022 р.
Експерт: Європейці, які воювали в Україні, - загроза
Експерт: Європейці, які воювали в Україні, - загроза
Каспер Ренкавек застерігає: іноземці, що воювали на Донбасі, - поганий взірець для наслідування.
14.04.2015
14 квітня 2015 р.
У Києві розмірковують над створенням іноземного легіону
У Києві розмірковують над створенням іноземного легіону
Чи готова Україна довірити захист своїх інтересів добровольцям із інших країн?
14.02.2015
14 лютого 2015 р.
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