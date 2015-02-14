  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза

Іноземний легіон

Тема

Іноземний легіон - військовий підрозділ, в якому служать іноземні громадяни.

Пропустити розділ Докладно

Докладно

external

Чому ексменеджер "Газпрому" воює на боці України?

Чому ексменеджер "Газпрому" воює на боці України?

Ігор Волобуєв, уродженець Сумщини, багато років працював піарником "Газпрому". У червні він вступив до підрозділу ЗСУ.
Політика17 червня 2022 р.19:54 хв.
Ігор Волобуєв

Ігор Волобуєв: "Я не перебіжчик, я повернувся додому"

Ігор Волобуєв: "Я не перебіжчик, я повернувся додому"

Ексвіцепрезидент "Газпромбанку" розповів DW, чому покинув високий пост у Москві і як збирається воювати за Україну.
Конфлікти17 червня 2022 р.
У бойових діях на Донбасі, за оцінками польського експерта, брали участь до 600 іноземців, не рахуючи росіян

Експерт: Європейці, які воювали в Україні, - загроза

Експерт: Європейці, які воювали в Україні, - загроза

Каспер Ренкавек застерігає: іноземці, що воювали на Донбасі, - поганий взірець для наслідування.
14 квітня 2015 р.
Україна, Донбас, іноземці, добровольці, французький іноземний легіон, Верховна Рада, батальйон "Донбас"

У Києві розмірковують над створенням іноземного легіону

У Києві розмірковують над створенням іноземного легіону

Чи готова Україна довірити захист своїх інтересів добровольцям із інших країн?
14 лютого 2015 р.