Росіяни на боці України: для чого ЗСУ батальйон "Сибір"?

КонфліктиУкраїнаРосіяни на боці України: для чого ЗСУ батальйон "Сибір"? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаВікторія Покатілова | Ірина Ухіна02.01.20242 січня 2024 р.У 2023 році у складі ЗСУ створили окреме угрупування військ - батальйон "Сибір". До нього увійшли громадяни РФ, які представляють корінні народи Росії та обстоюють їхню незалежність. Кого і як відбирають до "Сибіру"? І де воюють ці бійці? https://p.dw.com/p/4ac9KРеклама