Росіяни на боці України: для чого ЗСУ батальйон "Сибір"?

Вікторія Покатілова | Ірина Ухіна

02.01.2024 2 січня 2024 р.

У 2023 році у складі ЗСУ створили окреме угрупування військ - батальйон "Сибір". До нього увійшли громадяни РФ, які представляють корінні народи Росії та обстоюють їхню незалежність. Кого і як відбирають до "Сибіру"? І де воюють ці бійці?